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Darko Lazić objabvio je fotografije iz svog doma i pokazao kakava je domaćin. Pevač već neko vreme vodi računa o svom izgledu pa često deli snimke i fotografije iz teretane, a sada je pokazao i kako se hrani.

On je za sebe i svoju porodicu napravio obrok, koje i mnoge vrsne domaćice ne bi znale ovako da spreme.

Punjene paprike, pire i salata

Prvo je punjene paprike prelio bogatim paradajz sosom, a potom ih stavio u rernu da se savršeno zapeku sa prelivom. Pored zapečenih paprika koje su bile glavna zvezda trpeze, na bogatom stolu našao se i lonac domaćeg pire krompira, osvežavajuća zelena salata, mladi luk i pavlaka. Celokupnu trpezu upotpunile su i kriške svežeg bageta, pa je večera izgledala doslovno za čistu desetku.

Ovim gurmanskim izdanjem Darko je dokazao da opuštene večeri uvek zna da pretvori u pravi kulinarski užitak.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

"Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud"

Darko je nedavno istakao da je svestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

- Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lepo se osećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud - rekao je i dodao:

1/5 Vidi galeriju Pevač u žiži interesovanja Foto: Printscrean, Kurir, Printscreen

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka - rekao je on i dodao:

- Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavetujem ih, ali ne slušaju. Kao: "Ti ćeš da mi pričaš?", ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta