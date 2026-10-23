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Dok su mnogi estradni odnosi obeleženi rivalstvom, sujetom i borbom za popularnost, prijateljstvo Cece Ražnatović i Viki Miljković traje još od njihovih najranijih dana. Njih dve nisu povezale ni slava ni muzika, već njihove porodice, a devojčice koje su nekada zajedno maštale o velikoj sceni danas su uspešne pevačice i kume. Njihova priča svedoči o odnosu koji je odoleo godinama, poslovnim uspesima i izazovima estradnog života.

Njihovi roditelji upoznali su se i zbližili tokom studiranja u Prištini, što je rezultiralo upoznavanjem devojčica koje su danas ponosne na poštovanje, ljubav i razumevanje koje gaje jedna prema drugoj.

Kumstvo od malih nogu

– Naše kumstvo je od malih nogu, nije estradno kumstvo. Nas dve smo se još tada dogovorile oko toga jer su se i naši roditelji družili. Odnosno, moj tata i njena mama su studirali zajedno Pedagošku akademiju u Prištini i tako je sve počelo – otkrila je Viki, koja priznaje da se ne seća momenta upoznavanja sa Cecom.

1/9 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović drži do sebe Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

– Ne sećam se tačno kad smo se upoznale, ali znam da smo bile jako male i da smo bile deca – rekla je Miljkovićeva, koja se seća kako su tada zajedno sanjale o karijerama koje danas žive.

"Maštale smo"

– Prvo sećanje na nju mi je kada smo zajedno išle na Brenin koncert u halu „Čair“. Maštale smo i tada. Nekako smo se probile do bine. Brena je bila u onim lepim, šarenim suknjicama. Obe smo je gledale opčinjeno i maštale: „E, kad bismo i nas dve jednog dana ovako…“ – prisetila se Miljkovićeva, koja tvrdi da su, uprkos istim željama, uvek bile jedna uz drugu, bez ikakve ljubomore i sujete.

1/5 Vidi galeriju Viki Miljković pojavila se raspoložena na festivalu „Dragi Bravo“, gde je pred publikom priredila atmosferu za pamćenje. Pevačica nije krila zadovoljstvo što se ponovo druži sa publikom nakon nekoliko godina pauze. Foto: Kurir

– Ceca je počela pre mene da se bavi muzikom. Ona je snimila prvi album sa 14, a ja sa 16 godina, a između nas je godinu dana razlike. Nikad se nismo svađale, čak ni kao klinke. Oduvek smo se razumele, lepo slagale i bile velika podrška jedna drugoj. I danas je tako i mislim da je veliko bogatstvo imati takvog prijatelja uz sebe. Sada smo i kume, ali to zaista znači i to je obostrano – zaključila je pevačica svojevremeno za domaće medije.