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"Elitni odredi" bili su nešto što je obeležilo jednu eru u muzici, ali i živote dve mlada repera. Relja Popović i Vlada Matović stekli su ogromnu popularnost, velike hitove i veliki broj obožavateljki. Međutim, u jednom trenutku sve se raspalo, a mnogi su pričali da je zapravo saradnja sa Nikolijom Jovanović na pesmi "Alkohola litar" grupa "Elitni odredi" se raspala, a Nikolija i Relja su započeli svoju ljubav.

Informacija da je razlog raspada grupe, upravo pevačica, nikada potvrđen, a sada je jedna objava Vlade Matovića podgrejala sumnje.

Vlada je čestitao Relji na venčanju, tako što je na Instagramu objavio kratku poruku:

- Čestitam - napisao je Vlada i označio Relju, dok je uz objavu dodao Nikolijinu i Reljinu duetsku pesmu "Baš ti se sviđa".

Ipak, mnogi su primetili da se nije obratio Nikoliji, već samo Relji, što ponovo podgreva sumnje da u njihovom odnosu nije sve kako treba.

Takođe, Relja Popović ovu objavu nije podelio na svom profilu.

Foto: Printscrean

Nikolija i Relja počeli da se zabavljaju, Elitni odredi se ubrzo raspali

Podsetimo, ljubavna priča Nikolije Jovanović i Relje Popovića počela je 2014. godine, kada su sarađivali na pesmi "Alkohola litar", koju je Nikolija snimila sa grupom "Elitni odredi" i Di-džej Mlađom. U to vreme Relja je, zajedno sa Vladom Matovićem, bio član jednog od najpopularnijih muzičkih sastava među mlađom publikom, dok je Nikolija tek gradila svoju karijeru na domaćoj sceni.

- Kad smo se upoznali bili smo u jednom kafiću i sedeli smo jedno preko puta drugog, tek upoznati i jako zaljubljeni i on je pružio ruku i krenuo je da kaže, da peva: "A još bih s tvojih dlanova…", a onda sam ja dodala: "Vode popio" - ispričala je Nikolija i ispričala kako su se potom jurili automobilima.

- Mislim nije on mene jurio, ja sam bežala. Ja sam bežala, to mi je nekako bilo jako koketno i zabavno u tom trenutku, ali pošto je on jako dobar vozač, to je izgledalo kao na filmu, kao pravo jurenje kolima. Pobegla sam te večeri. Našli smo se sledeće, kad sam ja njega zvala. Tako da, bilo je malo muškog, a bilo je malo i ženskog starta. A sledeće večeri sam ga zvala da me pokupi - ispričala je Nikolija za "Blic".

1/11 Vidi galeriju Nikolija i Relja na venčanju Foto: Marko Dejković, Vogue Adria

Njihova veza ubrzo je postala javna, a činjenica da su oboje bili mladi, popularni i uspešni muzičari dodatno je privlačila pažnju medija.

Nedugo nakon što su Nikolija i Relja započeli vezu, grupa "Elitni odredi" prestala je da postoji.

Relja Popović i Vlada Matović u martu 2015. godine saopštili su da se razilaze i da će nastaviti da grade samostalne karijere.

Vest je iznenadila njihove brojne obožavaoce, budući da su "Elitni odredi" u tom trenutku bili na vrhuncu popularnosti.

Iza sebe su imali hitove poput "Moja jedina", "Ne koči", "Beograd", "Kao kokain", "Ima mnogo žena i kafana"...

Upravo poslednja pesma "Alkohola litar", koju su snimili sa Nikolijom, bila je razlog zbog kojeg je deo publike počeo da optužuje pevačicu da je odgovorna za raspad grupe.