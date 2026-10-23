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Pevač i nekadašnji rijaliti učesnik Samir Ramović oglasio se putem Instagrama i progovorio o porodičnoj situaciji, otkrivši da ga je supruga napustila, kao i njihove dve ćerke. Nakon što su se u javnosti pojavile optužbe da bivšoj partnerki ne dozvoljava da viđa njihove naslednice, Samir je odlučio da prekine ćutanje i iznese svoju stranu priče.

Na početku obraćanja, Ramović se zahvalio svima koji su njemu i njegovim ćerkama pružili podršku, kao i na brojnim porukama i lepim željama koje su im uputili.

- Pre svega želim da se zahvalim svima koji su Kaliji i Kalini čestitali rođendan, stiglo je tu mnogo, mnogo čestitki, nažalost, sigurno neću uspeti da odgovorim na sve, ali evo ovom prilikom se od srca zahvaljujem i želim da vam kažem da zaista znači ta podrška velika koju dobijam od vas

Međutim, povod za njegovo obraćanje bile su optužbe pojedinih pratilaca, zbog čega je odlučio da razjasni situaciju u vezi sa majkom svoje dece:

1/5 Vidi galeriju Samir Ramović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Instagam

"Ona je napustila svoju decu i već devet meseci nije pitala za njih"

- Još jednu jako bitnu stvar bih sada da raščistimo,a vezana je za majku moje dece. Molim vas da nju uopšte ne komentarišemo na mom profilu, jer, verujte nema razloga za to, a naročito nema osnova za neke komentare koji nisu istiniti, kao što je juče napisala jedna gospođa, da joj ja ne dozvoljavam da viđa svoju decu.

Ramović je potom izneo detalje o odlasku svoje supruge, naglasivši da je samostalno preuzeo potpunu brigu o devojčicama uz pomoć porodice:

- Ona je napustila svoju decu i već devet meseci uopšte nije pitala za njih. Dakle, uopšte nije prisutna u njihovom životu, već devet meseci, čak ni na jučerašnji dan, kad im je bio rođendan. Ja sam non stop sa njima i apsolutno vodim računa o svemu uz pomoć svoje porodice.“

Pevač je objasnio i da je on jedini zakonski staratelj devojčicama, te naglasio da cilj njegovog javnog istupanja nije sažaljenje, već podstrek drugima koji prolaze kroz teške životne borbe:

- Takođe, ja sam jedini zakonski staratelj svojoj deci. Nikad nisam želeo, nikad nisam hteo da guram neku patetiku, niti da me iko sažaljeva, a svrha mojih objava je da pokažem i podstaknem ljude koji imaju mnoge životne borbe. Svi mi imamo neke probleme, pa da pokažem kako se može bez obzira na okolnosti čovek boriti i živeti svoj život.