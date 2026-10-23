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Energija latinoameričkih plesova, elegancija standardnih parova i upečatljivi solo nastupi obeležili su međunarodni plesni vikend održan 17. i 18. oktobra u beogradskom Comtrade kampusu. WDSF Balkansko prvenstvo i prateći međunarodni program okupili su 246 sportista iz 14 zemalja, uz scensku postavku, svetlosne efekte i audio-vizuelnu produkciju osmišljene da svaki nastup dobije poseban sjaj.

Tokom istog vikenda održani su i kvalifikacioni turnir i Kup u latinoameričkim i standardnim plesovima, sa učesnicima iz 34 kluba. Od najmlađih plesača do kandidata za balkanske titule, različite generacije dobile su priliku da pokažu rezultate svog rada.

Događaj je organizovao Plesni klub Dare to Dance, u saradnji sa Plesnim savezom Srbije. Subota je u međunarodnom programu bila posvećena solo takmičarkama, dok su u nedelju odrasli parovi odmerili snage u latinoameričkim i standardnim plesovima.

„Ovo je deseta godina zaredom da Dare to Dance organizuje takmičenja i želeli smo da napravimo poseban iskorak. Cilj nam je bio da plesačima pružimo raskošnu scenu, na kojoj svetlo, zvuk i vizuelna produkcija daju dodatnu snagu njihovom nastupu. Iz svog međunarodnog takmičarskog iskustva, smatram da smo stvorili ambijent koji može da parira velikim svetskim plesnim događajima, a neke i nadmaši. U vremenu punom izazova okupili smo sportiste iz 14 zemalja, ali najveća nagrada bila mi je njihova energija i zadovoljstvo na podijumu. Hvala svima koji su nas podržali i pomogli da to ostvarimo“, kaže Ivan Mileusnić, osmostruki državni prvak, predsednik kluba Dare to Dance i potpredsednik Plesnog saveza Srbije.

1/6 Vidi galeriju Plesni spektakl u Beogradu Foto: PHOTOSTUDIOSTIL

Danijela Karić Mileusnić, predsednica Organizacionog odbora, ističe da je želja domaćina bila da učesnicima pruže iskustvo koje će pamtiti.

„Iza svakog nastupa stoje godine rada, odricanja i veliki snovi. Želeli smo da takmičari osete da njihov trud zaslužuje pažnju i da iz Beograda ponesu lepe uspomene. Ponosni smo što smo povezali toliko ljudi kroz ljubav prema plesu“, poručuje Danijela.

Balkanske titule u ženskoj solo latino konkurenciji osvojile su Ecrin Ada Demirer iz Turske u kategoriji Junior II, Ada Belce Tastan iz Turske u kategoriji Youth i Stefani Hrman iz Hrvatske u kategoriji Adult. Među odraslim parovima, u latinoameričkim plesovima slavili su Akim Pekunov i Tara Por iz Slovenije, dok su u standardnim plesovima pobedili Iliya Dobrev i Elizaveta Basiuk iz Bugarske.

Slađana Ivanišević, predsednica Plesnog saveza Srbije, naglašava značaj ovakvih susreta za razvoj sporta.

„Međunarodna takmičenja našim sportistima donose dragoceno iskustvo, a mladim plesačima motivaciju da nastave da napreduju. Ponosni smo što Srbija okuplja različite generacije i zemlje i što publika ima priliku da upozna lepotu, ali i zahtevnost sportskog plesa. Ovo je samo jedan od izazovnih projekata koje će Plesni savez Srbije razvijati u godinama pred nama“, ističe Ivanišević.

Za klub Dare to Dance, deseta uzastopna godina organizovanja takmičenja obeležena je novim balkanskim šampionima i ambicijom da sportski ples u Srbiji dobije scenu i pažnju kakvu zaslužuje.