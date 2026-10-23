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Aca Lukas ponovo je apsolutni hit na društvenim mrežama. Popularnost muzičke zvezde odavno ne poznaje granice estradnih scena. Dok ga publika godinama prati zbog brojnih hitova, energičnih nastupa i specifičnog smisla za humor, na internetu je dobio i novu ulogu postao je inspiracija za viralni sadržaj koji se masovno deli.

Niko kao on

Njegov lik sve češće se može videti u različitim video-montažama, šaljivim objavama i snimcima koji korisnicima služe kao reakcija na najrazličitije situacije. Upravo takav sadržaj izaziva veliko interesovanje, a pojedini snimci dostižu milionske preglede i nastavljaju da kruže društvenim mrežama.Korisnici interneta očigledno su prepoznali potencijal koji Lukasov lik ima u kratkim, duhovitim formatima. Njegovi izrazi lica, gestovi i prepoznatljiva pojava uklapaju se u različite situacije, zbog čega ga kreatori sadržaja koriste na kreativan i često komičan način.

Zanimljiv čovek

1/5 Vidi galeriju U sve su ga umešali Foto: Društvene Mreže

Zanimljivo je da se ovakva popularnost širi i van kruga njegovih najvernijih fanova. Čak i oni koji možda ne prate redovno njegovu muzičku karijeru mogu da naiđu na snimke u kojima se pojavljuje, a zatim ih proslede prijateljima ili podele na svojim profilima.

Smeh do suza

U vremenu kada viralni sadržaj može da postane popularan za samo nekoliko sati, Lukasov lik pokazao se kao prepoznatljiv motiv koji privlači pažnju publike. U jednom video snimku pevač toči gorivo u traktor, u drugom jede brz hranu, a u trećem đuska u metrou. Njegovo prisustvo u ovakvim objavama još jednom potvrđuje da estradne zvezde danas žive i na društvenim mrežama, gde se njihova popularnost meri ne samo slušanjem pesama već i brojem pregleda, deljenja i komentara. Bilo da je reč o njegovim muzičkim momentima ili duhovitim internet-montažama, jedno je sigurno Aca Lukas uspeva da ostane zanimljiv publici i da pronađe put do novih generacija korisnika. Ovog puta, umesto bine i mikrofona, u prvom planu su ekrani telefona, a njegov lik postao je nezaobilazan deo viralne zabave na internetu.