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Pevač Darko Lazić oglasio se na tačno osam godina od nezgode koja ga je zadesila kada je jedva sačuvao živu glavu. Sada je na svom porfilu na Instagramu podelio fotografiju potpuno uništenog automobila i prisetio se svoje borbe za život koja je potresla domaću javnost.

- Danas je tačno 8 godina od teške nesreće. Želim samo da kažem, hvala ti dragi Bože što si me sačuvao i što si mi dao snagu da preživim ovo - napisao je Darko u svom obraćanju na mrežama.

Foto: Printscreen Instagram

Davali su mu 2% šanse da preživi

Podsetimo, teška nezgoda dogodila se 23. oktobra 2018. godine na putu Subotica - Brestač. Pevač je tada bio za volanom i upravljao vozilom, brzinom većom od 100 kilometara na sat, a tokom vožnje nije bio vezan sigurnosnim pojasom.

Iako se ranije u javnosti spekulisalo da je Darko zaspao za volanom, policijski uviđaj je utvrdio jasne tragove kočenja, što ukazuje na to da je folker pokušao da zaustavi automobil pre nego što je sleteo u livadu i višestruko se isprevrtao.

Nakon nezgode, počela je pevačeva dramatična borba za život u KBC Zemun, a trajala je više od mesec dana. Lazić je tada proveo 23 dana u komi, a lekari su mu u najkritičnijim trenucima davali svega dva odsto šanse da preživi.

Tokom višestrukih operacija izvađena mu je slezina, a mesec dana nakon lečenja u bolnici prebačen je u Selters banju u Mladenovcu na rehabilitaciju, gde i pored niza terapija nije uspeo da u potpunosti povrati funkciju jednog stopala.

"Nisam cenio svoj život"

O teškoj situaciji kroz koju je prošao, Darko je svojevremeno govorio otvoreno i iskreno:

- To veče nisam poštovao i voleo sebe i cenio svoj život. Ja sam radio tri dana, tri noći pre toga, jako sam malo spavao ta tri dana, nisam kao što kažu bio pod supstancama, pod dejstvom alkohola, jesam, popio sam pet rakija, sećam se kao sada, kao juče, to nije količina alkohola, opet nije za volan, ali nije količina alkohola pod kojom ja ne mogu da imam kontrolu, a psihoaktivne supstance su navodno nađene, nisu nađene jer je nemoguće bilo, nemoguće je bilo tako da to ne podržavam - rekao je jednom prilikom folker za "Blic" i tada objasnio zbog čega odbacuje navode o korišćenju nedozvoljenih supstanci:

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Dragana Udovičić, Kurir, Damir Dervišagić

- Ja kažem uvek, da je bilo psihoaktivnih supstanci, ja ne bih zaspao za volanom jer svi vrlo dobro znaju da to radi na nespavanje i da tu nema spavanja, da ne bih ni išao kući, kao prvo ne bih krenuo kući jer bi negde tri dana ostao, tako da od te priče, to sad javno mogu da poreknem da nije tako - zaključio je pevač tada.

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