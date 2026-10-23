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Anđela Ignjatović Breskvica spakovala je kofere i otputovala u Ameriku, odakle se oglasila na društvenim mrežama i podelila trenutke iz svog odmora.

Pevačica je jedva dočekala visoke temperature, pa je odmah iskoristila priliku da se opusti na suncu i uživa u toplom vremenu. Breskvica je podelila fotografije u bikiniju, pozirajući sa ležaljke dok je upijala sunčeve zrake, a posebnu pažnju privukao je selfi iz ptičje perspektive koji je izazvao brojne reakcije njenih pratilaca.

Nakon sunčanja i odmora, pevačica je vreme iskoristila i za šoping. Tom prilikom pokazala je vitke, preplanule noge u kratkom šortsu, a njene objave nisu prošle nezapaženo među fanovima, koji su je obasuli komplimentima.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Uživala sa novim dečkom

Breskvica je nedavno podelila kadrove sa mora na kojima uživa sa novim dečkom.

Breskvica je pokazala romantične trenutke sa novim partnerom dok se drže za ruke i šetaju plažom.

Ona je opušteno pozirala na palubi, dok se u pozadini pružao fantastičan prizor morske pučine i velikog panoramskog točka.

Ona je objavila snimak iz romantične šetnje plažom u društvu misterioznog muškarca, pri čemu su sve vreme išli držeći se za ruke. Nežnost koju su razmenili tokom šetnje jasno govori da im prija vreme koje provode zajedno.

Ovo novo ljubavno poglavlje dolazi nakon što je pevačica nedavno stavila tačku na svoju dugu emotivnu vezu. Kako se ranije navodilo, bivši partneri su se razišli u korektnim odnosima. Nakon ljubavnog kraha, Breskvica se prvenstveno posvetila karijeri i poslovnim obavezama, ali se čini da je sada ponovo pronašla emotivnu sreću.