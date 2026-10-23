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Gagi Đogani je otvoreno priznao da više nema energije za muzičku scenu, kao što je to bio slučaj kada je bio mlađi. Osim toga, bez zadrške je govorio zbog čega ima problem sa bivšom partnerkom Anabelom Atijas.

Gostujući u podkastu kod repera Đusa, Gagi se prisetio prošlih vremena. Grupa "Funky G" objavila je prvi singl 1993. godine, kada je vreme bilo veoma izazovno, te je Gagi prve svega ispričao kako se osećao u tom periodu.

Ovako je Anabela nekad izgledala:

1/20 Vidi galeriju DANAS VAŽI ZA JEDNU OD NAJZGODNIJIH BAKA NA ESTRADI! Evo kako je Anabela izgledala na početku karijere (FOTO) Foto: Screenshot, Nemanja Nikolić, Screenshot

"Bio sam delikvent, morao sam da prođem tu obuku"

- Tada sam imao 22 godine. Osetila se inflacija, tada sam krenuo da igram i imali smo plesnu školu. Zanimala me je samo muzika i ples. Odrastao sam u Zemunu blizu Šilerove, bio sam prisutan i video šta se tu dešavalo u to vreme, ali samo sa strane, bio sam u svetu muzike. Ljudi koji su bili u svetu kriminala, mi smo se družili, imali su oni respekt prema meni, ja prema njima, bili smo drugari. Znali su da se bavim igranjem, ali bio sam i ja kao maloletnik delikvent. Morao sam da prođem tu "obuku". Onda sam stao oko 18. godine i okrenuo se muzici, a moji prijatelji otišli svako svojim putem - rekao je Gagi.

1/8 Vidi galeriju Gagi Đogani Foto: Nenad Kostić, Kurir, Printscreen/Instagram

- U to vreme su i "krimosi bili u densu" - dodao je Đus.

Gagi je potom otkrio da u fioci ima trenutno 10 do 15 pesama, koje još uvek nisu ugledale svetlost dana:

"Anabela je preumorna"

- Ne bih da pravim pesme sa nekim drugim devojkama, baš bih uradio sa Anabelom. Ona je preumorna od dosta stvari. Mislim i da mi ne treba, radimo još devedesete, a ako budem pravio, uradiću to za sebe - rekao je on, dok je Đus konstatovao da dens više niko ne pravi.

- Tražimo, kad idemo na koncerte pevamo, puštamo demo snimke jedan drugom, ali nikako da se... S godinama, napržimo i prođe te volja, nemaš energiju kao kad si mlad. Ja to nemam - rekao je Gagi u i dodao da je baš u problemu sa Anabelom zbog novih pesama.

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