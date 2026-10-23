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Pevačica Tijana Stojić se pre nekoliko godina našla u neprijatnoj situaciji kada je nakon nastupa u Švajcarskoj zadržana na aerodromu zbog nesporazuma sa dokumentacijom. U Beogradu ju je čekao novi nastup, a njen povratak pretvorio se u pravi stres, a dodatnu zabunu izazvala je i zamena torbica sa drugom putnicom.

Kako je pevačica svojevremeno, nakon nastupa bila je potpuno iscrpljena i neispavana, a jedino što je želela bilo je da se ukrca na avion i vrati u Beograd kako bi se odmorila pre narednog nastupa.

1/6 Vidi galeriju Tijana Stojić nekad i sad Foto: Printscrean, Printskrin

- Pre nekoliko godina, posle nastupa u Švajcarskoj, zadržali su me na aerodromu zbog nesporazuma sa dokumentacijom, ali se više ne sećam tačno tog detalja, pa ne bih ulazila u administrativno objašnjavanje. Bila sam potpuno iscrpljena posle svirke, neispavana, a trebalo je da se vratimo u Beograd zbog sledećeg nastupa. U tom trenutku samo sam želela da stignem na avion i konačno malo odmorim, a onda je krenulo čekanje i razjašnjavanje nesporazuma - ispričala je Tijana svojevremeno.

Problemi se nisu tu završili

Međutim, problemi se tu nisu završili. Dok je čekala da se nesporazum sa dokumentacijom reši, dogodila se još jedna neprijatnost – druga putnica greškom je uzela njenu torbicu, dok je njena ostala na aerodromu.

- Nakon problema sa papirima, da sve bude još komplikovanije, dogodila se i zamena torbica. U jednom trenutku sam shvatila da mi je nestala torbica, naime, šta se desilo? Dok smo čekali na aerodromu, jedna žena je zabunom uzela moju torbicu, a njena je ostala. U svoj toj gužvi i umoru shvatila sam da torbica koja je tu uopšte nije moja. Tako sam, pored problema sa dokumentacijom i neizvesnosti oko leta, morala da rešavam i gde su moje stvari - navela je pevačica.

Tijana je priznala da joj je čitava situacija izazvala veliki stres, naročito zbog obaveza koje su je čekale po povratku u Srbiju. Nije znala koliko će trajati razjašnjavanje nesporazuma, niti da li će uspeti da stigne na vreme za naredni nastup.

Ipak, situacija se na kraju završila povoljno. Nesporazum sa dokumentacijom je razrešen, a osoblje aerodroma joj se izvinilo. Uspela je da se ukrca na let, i to zahvaljujući tome što avion nije poleteo bez nje.

- Sve zajedno mi je napravilo ogroman stres, posebno zato što nas je u Beogradu čekala naredna svirka. Nisam znala koliko će sve potrajati i da li ćemo uspeti da stignemo kako smo planirali. Nesporazum sa dokumentacijom na kraju se razjasnio i osoblje mi se zaista izvinilo. Avion me je bukvalno čekao, nije poleteo dok nisam stigla da se ukrcam. Tek tada sam mogla da odahnem. Sećam se da su tada sa mnom bili i Mitar Mitić i Cvija jer smo nastupali zajedno - ispričala je Tijana.

Nedavno objavila novu pesmu

Inače, Tijana Stojić nedavno je predstavila novu pesmu „Na tebe ne liči“, za koju je, kao i za nekoliko prethodnih numera, sama napisala tekst i komponovala muziku.

Reč je o ljubavnoj numeri koja govori o razočaranju, a sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, pesma je već naišla na brojne pozitivne komentare publike.

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