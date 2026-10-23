Slušaj vest

Azra Husarkić otkrila je da se u tajnosti udala za svog supruga, biznismena Damira, u Americi, što je iznenadilo mnoge.

Naime, Azra je donedavno boravila u Srbiji, gde je promovisala svoj prvi album „Jedan“, a prvi put je malo otvorenije govorila o svom životu u Americi i emotivnom partneru.

Tako je pevačica priznala da se u tajnosti udala za biznismena i da će uskoro proslaviti godišnjicu.

- Sada će nam godišnjica braka biti u novembru - otkrila je Azra, pa dodala da je to za njih samo formalnost.

- Iskreno da ti kažem, kad si s nekim pet godina, taj brak je čista formalnost i potpis na papiru. Zaista se ništa nije promenilo u našem odnosu, živeli smo zajedno i pre braka i imali smo porodicu. Ja to ne gledam kao da moram nešto da proslavim. Proslavili smo to u krugu najbližih članova porodice i prijatelja.

Kako ističe, njenom suprugu ne smetaju ni naslovi ni komentari i sa tim se odlično nosi, iako nije deo javnog života.

- Suprug ne obraća pažnju na naslove i generalno na komentare ljudi. Ja sam malo drugačija od njega, moj temperament je malo žešći. Ja se nekad ljutim na te stvari, ali on to ne gleda takvim očima.

Azra Husarkić snimila spot gde i Kardi Bi Foto: Printscrean

- Nema potrebe da se neko meri milionima, meni su ti naslovi i epiteti nebitni, a više mi je onako bespotrebno da se to stalno spominje. Naš brak je kao i svaki drugi brak, jednostavno - otkrila je pevačica za Blic.

Izdala prvi album - progovorila o krizi na estradi

Pre skoro tri nedelje kompletirala je svoj prvi album, koji sadrži 12 pesama, a Azra ne krije zadovoljstvo zbog reakcija publike i podrške koju je dobila.

- Prezadovoljna sam jer smo kompletirali 12 pesama koje su stilski različite i svako može da pronađe ono što mu se sviđa i u čemu se pronalazi. Reakcije su predivne, brojne kolege i prijatelji su pružili podršku, tako da sam jako srećna i zahvalna.ž

S obzirom na to da mnogi pevači i pevačice u poslednje vreme govore o krizi na estradi i isplativosti objavljivanja albuma, Azra je otkrila da na stvari gleda drugačije.

Azra Husarkić najavila novi album Foto: Mina Dishlenkovich

- Ne gledam na to kao drugi, koji smatraju da je kriza na estradi. Ne radim svirke jer ih još uvek nisam vratila nakon porođaja, pošto sam se posvetila majčinstvu i vremenu koje provodim sa svojim detetom. Ceo projekat sam radila iz ljubavi, a velika želja mi je bila da izdam album, tako da uopšte nisam razmišljala o tome da li je pravi trenutak za album ili singl. Iako imam 29 godina, već 20 godina sam u muzici. To je nešto bez čega ne mogu i u čemu sam uživala, tako da na celu situaciju ne gledam iz tog ugla - rekla nam je Azra kroz osmeh.

Na albumu je sarađivala sa Banetom Opačićem, a pevačica je otkrila da je njihova saradnja tekla spontano i da su se odmah razumeli.

- Energija se jednostavno poklopila. Bane je predivan čovek sa mnoštvom emocija. Ideja albuma je došla spontano, a njemu sam rekla da želim da uradi ceo album i tako je i bilo. Bilo je mnoštvo drugih autora koji su radili na singlovima koje smo u međuvremenu izbacivali, ali mogu da se pohvalim da je veliki broj naših balkanskih kompozitora i aranžera radio na svim pesmama koje smo stvarali dok sam boravila ovde - rekla je ona.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"KUVAM, ČISTIM, PEGLAM I RAZVIJAM PITU" Azra o životu u Americi, pa otkrila zašto ne nastupa: Od svoje 13. godine...
Azra kupila ćerki poklon od 1500 evra
StarsAZRA SE UDALA ZA BIZNISMENA U AMERICI, A SAD SE U SRBIJI POJAVILA SA ZGODNIM MOMKOM: Svi se pitaju ko je on, ona jednom rečenicom sve objasnila: Ajdin je...
Snimak ekrana 2026-09-30 135509.png
Stars"PRIČAJU DA BURME SPREMA" Azra se vratila u Srbiju pa objavom na mrežama iznenadila sve: Lice mu osmeh nema
Azra Husarkić trudna
StarsAZRA SE HITNO VRATILA U SRBIJU IZ AMERIKE: Ćerku odmah odvela u luks šoping, a ovo je razlog njenog povratka
Azra se vratila u Srbiju