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Azra Husarkić otkrila je da se u tajnosti udala za svog supruga, biznismena Damira, u Americi, što je iznenadilo mnoge.

Naime, Azra je donedavno boravila u Srbiji, gde je promovisala svoj prvi album „Jedan“, a prvi put je malo otvorenije govorila o svom životu u Americi i emotivnom partneru.

Tako je pevačica priznala da se u tajnosti udala za biznismena i da će uskoro proslaviti godišnjicu.

- Sada će nam godišnjica braka biti u novembru - otkrila je Azra, pa dodala da je to za njih samo formalnost.

- Iskreno da ti kažem, kad si s nekim pet godina, taj brak je čista formalnost i potpis na papiru. Zaista se ništa nije promenilo u našem odnosu, živeli smo zajedno i pre braka i imali smo porodicu. Ja to ne gledam kao da moram nešto da proslavim. Proslavili smo to u krugu najbližih članova porodice i prijatelja.

Kako ističe, njenom suprugu ne smetaju ni naslovi ni komentari i sa tim se odlično nosi, iako nije deo javnog života.

- Suprug ne obraća pažnju na naslove i generalno na komentare ljudi. Ja sam malo drugačija od njega, moj temperament je malo žešći. Ja se nekad ljutim na te stvari, ali on to ne gleda takvim očima.

1/5 Vidi galeriju Azra Husarkić snimila spot gde i Kardi Bi Foto: Printscrean

- Nema potrebe da se neko meri milionima, meni su ti naslovi i epiteti nebitni, a više mi je onako bespotrebno da se to stalno spominje. Naš brak je kao i svaki drugi brak, jednostavno - otkrila je pevačica za Blic.

Izdala prvi album - progovorila o krizi na estradi

Pre skoro tri nedelje kompletirala je svoj prvi album, koji sadrži 12 pesama, a Azra ne krije zadovoljstvo zbog reakcija publike i podrške koju je dobila.

- Prezadovoljna sam jer smo kompletirali 12 pesama koje su stilski različite i svako može da pronađe ono što mu se sviđa i u čemu se pronalazi. Reakcije su predivne, brojne kolege i prijatelji su pružili podršku, tako da sam jako srećna i zahvalna.ž

S obzirom na to da mnogi pevači i pevačice u poslednje vreme govore o krizi na estradi i isplativosti objavljivanja albuma, Azra je otkrila da na stvari gleda drugačije.

1/8 Vidi galeriju Azra Husarkić najavila novi album Foto: Mina Dishlenkovich

- Ne gledam na to kao drugi, koji smatraju da je kriza na estradi. Ne radim svirke jer ih još uvek nisam vratila nakon porođaja, pošto sam se posvetila majčinstvu i vremenu koje provodim sa svojim detetom. Ceo projekat sam radila iz ljubavi, a velika želja mi je bila da izdam album, tako da uopšte nisam razmišljala o tome da li je pravi trenutak za album ili singl. Iako imam 29 godina, već 20 godina sam u muzici. To je nešto bez čega ne mogu i u čemu sam uživala, tako da na celu situaciju ne gledam iz tog ugla - rekla nam je Azra kroz osmeh.

Na albumu je sarađivala sa Banetom Opačićem, a pevačica je otkrila da je njihova saradnja tekla spontano i da su se odmah razumeli.

- Energija se jednostavno poklopila. Bane je predivan čovek sa mnoštvom emocija. Ideja albuma je došla spontano, a njemu sam rekla da želim da uradi ceo album i tako je i bilo. Bilo je mnoštvo drugih autora koji su radili na singlovima koje smo u međuvremenu izbacivali, ali mogu da se pohvalim da je veliki broj naših balkanskih kompozitora i aranžera radio na svim pesmama koje smo stvarali dok sam boravila ovde - rekla je ona.