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Maja Marinković popularnost je stekla u rijalitiju. Ona je godinama glavna priča u sezonama Zadruge i Elite. Međutim, ove godine je rešila da pauzira, a sada je opet u centru pažnje jer je imala operaciju, kada je opet morala da reši neke probleme svoje zadnjice. Poznato je da je Maja ugradila silikone u taj deo tela, ali i da je zbog toga već nekoliko puta imala probleme.

I dok mnogi komentarišu njen izgled i ljubavne romanse, malo ko zna koliko godina ima Maja Marinković.

Maja je rođena 22. maja 1996. godine, što znači da je ove godine proslavila 30. rođendan.

Marinkovićeva je tokom godina otvoreno govorila o pojedinim estetskim zahvatima kojima se podvrgla, a njene transformacije redovno izazivaju brojne reakcije na društvenim mrežama.

Na estetske operacije dala više od 30.000 evra

Kako se navodi, Maja Marinković je na estetske korekcije do sada potrošila više od 30.000 evra.

Spisak intervencija je podugačak - operisala je zadnjicu, grudi, nos, usne, zube, bradu, jagodice, uradila obrve, trepavice i čuvene "mačje oči".

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Peintscreen Instagram, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Pre nekoliko godina platio sam joj grudi, usne i tetovaže. To me je koštalo 10.000 evra. Lepota je skupa! - izjavio je jednom prilikom njen otac Radomir Taki Marinković, dodajući da je Maja kasnije od sopstvene zarade platila papreno skupe porcelanske zube, operaciju nosa i ostale zahvate.

Komplikacije sa zadnjicom

Zbog oštećenja, Maja je morala na čak dve hitne operacije zadnjice, koje su je koštale 4.000 evra.

- Taj implant su joj izvadili, pa stavili manji da ne bi tu ostala rupa. To uopšte nije naivno - priznao je ranije Taki.

Ipak, kako je imala učestale probleme, donela je odluku da izvadi silikone iz zadnjice, što je učinila pre dva dana, a sada je u procesu oporavka.

Juče je puštena na kućno lečenje. Maja se oglasila nakon što je operacija uspešno završena.

- Operacija je prošla uspešno, izvadila sam silikone iz zadnjice. Sve je prošlo u najboljem redu - izjavila je Marinkovićeva.