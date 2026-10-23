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Pevačica Ilda Šaulić i njen suprug Bojan Vučković već godinama uživaju u skladnom braku, a svoju privatnost pažljivo čuvaju daleko od očiju javnosti. Iako su nakon venčanja na poklon dobili luksuznu vilu u prestonici, par je sebi obezbedio i mirno utočište na reci gde provode svaki slobodan trenutak.

Ilda Šaulić sa suprugom i ćerkicom Emom živi u vili na Bežanijskoj kosi, koju je dobila na dar nakon udaje. Međutim, kako su oboje veliki ljubitelji prirode, odlučili su da investiraju i u nekretninu pored reke.

1/5 Vidi galeriju Ilda Šaulić Foto: Printscrean

Porodična oaza

Kuća na sprat sa ušuškanim, bajkovitim dvorištem, prava je oaza mira, kakvu je Ilda oduvek želela.

Unutrašnjost svog doma, pak, skromna i obazriva pevačica, koja pažljivo čuva intimu svoje porodice, ne prikazuje često.

Kad god borave u Beogradu, oni koriste svaku priliku da pobegnu od gradske vreve. Pored same kuće na vodi, par poseduje i čamac, pa se neretko opuštaju ploveći rekom, a pevačica je u nekoliko navrata na društvenim mrežama delila kadrove iz ove njihove oaze mira.

1/5 Vidi galeriju U ovoj karingtonki živi Ilda Šaulić Foto: Kurir

Život na dve adrese

Porodica već duže vreme funkcioniše na relaciji Srbija – Sjedinjene Američke Države. Govoreći o boravku preko okeana i razlozima zbog kojih im je prestonica i dalje glavno prebivalište, Ilda je otvoreno podelila svoje utiske:

„Ja volim Ameriku. Mi smo tamo u jednom malom mestu i divno nam je. Provodimo mi vreme tamo, ali ja bih volela da to bude malo duže. Ema se super snalazi tamo, odlično govori engleski i jedva čeka leto da otputuje. Ali baza nam je ovde zbog nje. Porodica, škola, prijatelji“.

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