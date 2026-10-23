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Na sledećem snimku prikazan je razgovor Jasenke Cindrić i Miljane Kulić, na kom Jasenka priča kako Miljanu više voli od Anđele Đuričić, te da je ona njen broj jedan.

- To je jedan prevarant, ja sam bila ljuta, povredila me je, rekla sam da ćemo videti kakav će nam odnos biti u odnosu na to šta bude na klipu - rekla je Anđela.

- Ja sam rekla da je meni Miljana originalka, da je volim već 11 godina, ali sam se vezala za Anđelu, ona je mnogo dobra - rekla je Jasenka.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Miljana Kulić Foto: Printscreen TV Pink

- Je l' se ti zaljubljuješ u te žene - pitala je Ivana.

- Ne, ja volim žene. Drugarica će bez obzira na momka meni dati pažnju, ja i Aneli se ne družimo više, pustila sam je da se posveti svom momku... Meni je stalo do Anđele, ima dobro srce. Žao mi je što sam je povredila, naš odnos se popravlja, ja ću ti dokazati - rekla je Jasenka.

- Rekla sam da ću videti da li me je pljuvala, ona se ovde pravdala Miljani, ja sam se malo šalila, meni ne smeta njena komunikacija sa Miljanom. Meni Jasenka ima tu ludačku energiju, nedostajala mi je da baci neku foru, da se smejem, pozitivnija je od svih u kući - rekla je Đuričićeva.

Foto: Printscreen

- Jasenka je doživela napad panike kad je Anđela rekla da nema vremena za nju, njoj je mnogo do Anđele stalo, a to mi nije pričala napolju. Nije ti bilo dobro jer ti je rekla da nema vremena... - rekla je Miljana.

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