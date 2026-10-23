Slušaj vest

Na sledećem snimku prikazan je razgovor Jasenke Cindrić i Miljane Kulić, na kom Jasenka priča kako Miljanu više voli od Anđele Đuričić, te da je ona njen broj jedan.

- To je jedan prevarant, ja sam bila ljuta, povredila me je, rekla sam da ćemo videti kakav će nam odnos biti u odnosu na to šta bude na klipu - rekla je Anđela.

- Ja sam rekla da je meni Miljana originalka, da je volim već 11 godina, ali sam se vezala za Anđelu, ona je mnogo dobra - rekla je Jasenka.

Filip Car i Miljana Kulić Foto: Printscreen TV Pink

- Je l' se ti zaljubljuješ u te žene - pitala je Ivana.

- Ne, ja volim žene. Drugarica će bez obzira na momka meni dati pažnju, ja i Aneli se ne družimo više, pustila sam je da se posveti svom momku... Meni je stalo do Anđele, ima dobro srce. Žao mi je što sam je povredila, naš odnos se popravlja, ja ću ti dokazati - rekla je Jasenka.

- Rekla sam da ću videti da li me je pljuvala, ona se ovde pravdala Miljani, ja sam se malo šalila, meni ne smeta njena komunikacija sa Miljanom. Meni Jasenka ima tu ludačku energiju, nedostajala mi je da baci neku foru, da se smejem, pozitivnija je od svih u kući - rekla je Đuričićeva.

Screenshot 2026-09-08 081930.png
Foto: Printscreen

- Jasenka je doživela napad panike kad je Anđela rekla da nema vremena za nju, njoj je mnogo do Anđele stalo, a to mi nije pričala napolju. Nije ti bilo dobro jer ti je rekla da nema vremena... - rekla je Miljana.

Ne propustiteRijalitiFILIP CAR POLJUBIO MILJANU KULIĆ U USTA! Goca Džehverović zanemela, a onda se setili njene afere sa Jasenkom
3049377-66666-edit.jpg
RijalitiMARIJA KULIĆ VIŠE NEĆE DA ĆUTI! Konačno otkrila da li postoji nešto između Miljane i Jasenke: Ovo su detalji viđanja pre "Elite 10"
marija kulić miljana kulić
Stars"NIJEDAN PARTNER MI NIJE ISISAO ENERGIJU KAO ONA" Miljana Kulić šokirala naciju svojom izjavom o odnosu sa Jasenkom: Samo priznaj da si me...
Elita 10 Ulazak u Elitu Miljana Kulić (6).jpeg
RijalitiŠOK PRIZNANJE MILJANE KULIĆ, MARIJA ĆE DA SVISNE OD NJE: Otkrila da je čak pet puta bila intimna s Jasenkom! (VIDEO)
Screenshot 2026-09-08 081911.png

 Pogledajte dodatni snimak:

30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV