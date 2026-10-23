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U iskrenoj ispovesti za Kurir televiziju, Slavko Banjac je otvoreno govorio o svom životu, počecima, ljubavi prema muzici, ali se dotakao i odnosa sa Vesnom Zmijanac, kada je zagolicao maštu o hemiji koja je tinjala između njih.

Legendarni pevač na početku razgovora za Kurir nije krio euforiju koju oseća povodom predsrojećeg velikog solističkog koncerta, zakazanog za 17. novembar u MTS dvorani:

1/4 Vidi galeriju Slavko Banjac Foto: Kurir

- Radujem se 17. novembru, mom trećem solističkom koncertu. Verujem da ćemo opravdati sve ono najlepše što nosi ovaj čovek i svi ljudi koji ga prate, a koji su vrhunski muzičari. Program će biti šaren, poznat i pristupačan svima koji budu sa nama te večeri. Verujem u božanstvenu razmenu sjajnih vibracija i energije.

Kako njegov koncert stiže tačno mesec dana nakon pevačevog rođendana, Banjac se osvrnuo i na to, otkrivši koliko neki datumi zauzimaju posebno mesto u njegovom srcu.

"Ne želim da potisnem predivne događaje u životu"

- Datume uglavnom pamtim jer ne želim da potisnem te predivne događaje u životu. U životu imamo i velikih lepih događaja, i manje lepih. Ja sam više, kao i svi, za ove lepe datume i događaje. Oni su obeležili i moj odnos prema ženama i sva ljubav koju sam njima pružao i muzici.

00:09 Slavko Banjac Izvor: Kurir

Na pitanje da li postoji neka pesma koju je posebno posvetio prvoj ljubavi, Slavko je rekao sledeće:

"Žene, duša i vino, šta ćeš više od života?"

- Ne znam, ali u mnogim pesmama mogu da se pronađu sve te žene koje su bile deo mog života. Ispostavilo se da je tako. Ako analiziramo tekstove, u najviše pesama se pominju žene, duša i vino. Šta ćeš više od života? Sve to želim da ispoštujem i svim tim stvarima da dam na značaju i one mi dolaze kroz pesme. To pevam sa takvim uživanjem, da je to fascinantno. To je moj lični osećaj, taj moj izgovor i interpretacija ne može da vas ostavi ravnodušnim, siguran sam. Umem da prenesem, mnogo je energije i ljubavi prema muzici u meni ostalo.

Odnos sa Vesnom Zmijanac

Svojevremeno je česta tema u javnosti bio njegov odnos sa Vesnom Zmijanac, kao i hemija koja se osećala između njih u spotu zajedničke pesme, a pevač je sada izneo detalje, ali i iznenadio podatkom da je umesto njega, Dragan Kojić Keba trebalo da otpeva čuveni duet "Ja imam nekog, a ti si sam".

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic

"Želela je da tu pesmu otpeva Keba"

- Tu pesmu uopše nije trebalo ja da pevam. To je interesantna priča, Vesna je želela da to otpeva Keba. Ne znam šta se dogodilu tu noć u studiju, negde sam načuo tada da Vesna radi novi album sa Zlajom Tibotićem, mojim drugom. Dobio sam poziv u ponoć da dođem do studja, kao trebam im nešto. Nije me zvao Zlaja, već čovek s kojim sam bio mnogo dobar, a kog nisam mogao da odbijem.

Foto: Kurir Televizija

- Spakovao sam se i otišao u studio i rekli su mi "Pevaćeš ovu duetsku pesmu sa Vesnom - Ja imam nekog, a ti si sam". Oni su pevali, svirali, a trebalo je bukvalno da naučim tekst za 15-20 minuta, pola sata, da uđem u pesmu. Na prvu mi se dopao taj muzički pravac i kako je to osmišljeno. Tekst je vrlo intrigantan, lako se pamti. Melodija brzo ulazi u uši. To je moja želja, kada sam presekao neke stvari i počeo da radim sa ljudima koje izuzetno volim. Pomerio sam granicu kada su aranžmani i zvuk u pitanju - rekao je, pa do

- Tada sam otpevao pesmu i video da se njima dopada i da se nešto događa. Međutim, nisam znao da je to trebalo Keba da peva i to sam čuo relativno skoro. Nisam imao pojma, ne znam da li je to Vesna rekla u nekom skorašnjem intervjuu.

- Keba bi to, naravno, otpevao na svoj način, ali sada je sve istorija. Ta pesma je postala toliko popularna, nisam ni slutio. Prihvaćena je u celom regionu, svi je pevaju i danas.

"Ne mogu da vam kažem da li smo Vesna i ja bili u vezi"

- Vesna i ja se volimo. Mi smo prijatelji toliko dugo. Eto, ceo taj život unazad - svirke, nastupi, čuda... spojio nas je tom pesmom. To je bio neki Božji put da nas spoji i da ostane za vek vjekova. Blagosloveni smo, a to što je takva hemija bila na toj sceni... znate ko je to snimao? Zdravko Šotra. Iz nas je izvukao sve, tražio je da opravdamo atmosferu i tekst. Ostalo je uvek pitanje da li smo Vesna i ja bili u nekoj ljubavnoj vezi, ja to ne mogu da vam kažem. Ne mogu. Nikada to neću reći - rekao je pevač, pa dodao:

- Neka slušaju pesmu i neka gledaju spot, pa neka donesu svoje zaključke.

Pogledajte kadrove iz spota:

1/7 Vidi galeriju Vesna Zmijanac i Slavko Banjac u spotu za pesmu "Ja imam nekog a ti si sam" Foto: Printscreen Youtube / @Vekiforum1

S obzirom na to da se spekulisalo u medijima da je Banjac zamerio Vesni što se nije pojavila na jednom njegovom koncertu, Slavko je otkrio da li joj je zamerio:

- Nisam čovek koji može da zameri takve stvari, događaju se razne situacije. Nikad mi nije palo na pamet da napravim problem. Neki novinari su izmišljali da jesam. Tada sam molio Boga da joj podari zdravlje jer je bila u problemu. Vidim da je sada sve okej.

"Ja sam povučen čovek"

Uprkos tome što je miljenik pretežno ženske publike, pevač je iznenadio tvrdnjom da je zapravo povučen. Međutim, kad izađe na scenu, granice se pomeraju:

- Ja sam popriilično povučen čovek. To što me nazivaju gospodinom Banjcem, hvala im. Trudim se celog svog života da ova profesija ima neki svoj status, težinu i obavezu, da bude na najvišem i najkvalitetnijem nivou. Verujte mi da sam više tih kontakata sa ženama ostvarivao u trenutku kada pevam. Neuporedivo je u odnosu na privatan život. Oni koji me poznaju znaju da nemam granice kad pevam, jednostavno sam takav. Unesem sve što nosim u sebi, to je još neiskorišćeno, a ima ga koliko hoćeš. Kad pogledaš sve one anđele u publici, krene da radi sve u tebi i nemoguće je da se ne uspostavi taj kontakt koji želiš. I kad ta druga strana bude srećna, onda smo doživeli nešto lepo.

O mladim pevačima

U razgovoru za Kurir, Slavko se dotakao i odnosa sa mlađim kolegama, mada je dao i svoj sud o njihovom izvođenju, kao i o novom muzičkom pravcu koji se znatno razlikuje od njegovog:

1/5 Vidi galeriju Slavko Banjac Foto: Kurir

- Među mlađim kolegama ima onih koje volim i koji drže do sebe. Vode računa o tome kako će voditi svoju karijeru i kakav će trag ostaviti iza sebe. Nema ih puno, ali jako poštujem ove koji se u tom ludilu bore da ostave taj neizbrisiv trag. Smetnuću nekog sa uma, pa ne bih izdvajao. Oni dolaze kod mene, pričam sa njima, dajem im savete i smernice. Moj život je jako neobičan i buran, njima ne želim to, ali im dajem putokaz gde će se najsigurnije osećati kroz muzičku karijeru, koju je jako teško održati. Privilegovan sam što pevam tu vrstu muzike, punu energije i emocije, koja se podrazumeva - a onda se osvrnuo na svoju popularnost, za koju tvrdi da je nikada nije iskoristio kako bi lakše prošao u određenim situacijama:

"Ponosan sam što se nisam predao komercijali"

- Nikada nisam iskoristio popularnost ni za jednu situaciju. To smatram dobrim vaspitanjem. Da li je zdravo? Nije, ali nikada nisam ništa potražio u životu. To sam ja, za ideale ginu budale. Ceo život se borim i mnogo mi je teško, ali sam jako ponosan. To je stvar vaspitanja i obrazovanja. Naučen sam da će sav trud prirodno doći. Teško jeste, ali zadovoljstvo je veće. Ponosan sam što se nisam predao vrsti muzičke komercijale, ili kako sada otvoreno zovu biznis.

"Imate talenta, ali nemojte da skrnavite nešto što ne smete"

Kada je reč o komercijali, Slavko je iskreno dao svoj sud:

1/5 Vidi galeriju Slavko Banjac se posle duže pauze vratio na scenu Foto: Promo, Bojan Stevanović

- Inače ne koristim društvene mreže, ali ponekada pogledam šta je to što "gori" i što se predstavlja kao vanvremensko, to je ništa. To su neki nastupi sa jednom klavijaturicom, sa nekim aranžmanima. Ali šta je interesantno? Nisu mi oni problem, oni su mi jasni. Sale su pune i svi pevaju to, prihvataju tu nakaradnu interpretaciju koju - Pevate Zdravka Čolića kao da pevate na svadbi "Majko, danas ženiš svoga sina". Ljudi, momci, uzmite se u pamet. Imate talenta, ali nemojte da skrnavite nešto što ne smete da skrnavite - rekao je Banajc, pa dodao:

- Zašto sam sve to primećivao? Zato što mi se dogodilo da sa mnom peva istovremeno neko koga onako jako poštujem i cenim, i završava pesmu sa tim nekim ukrasima. Pesma koja uopšte ne da nije potrebna, nego ne sme da ima to. Ja kažem: "Zašto to radiš?" Kaže: "Ne znaš ti, Banjac, to narod voli." Koji je to narod, bre?

Stručnost žirija u muzičkim takmičenjima

Na pitanje da li sada u foteljama članova žirija muzičkih takmičenja sede kompetentni ljudi, Slavko je odlučno rekao:

- Ne, ne. Ima ih par. Verujte mi na reč. Ja znam, pošto sve te ljude poznajem, znam domete svakog od njih, dokle njihova muzička svest ide. To je rijaliti. Njima treba to i oni uspevaju da pobede. I da daju sebi na značaju onoliko, jer taj trenutak se koristi. Znate koliko njih ne bi postojalo da nije ovog, tih formata. I zato govorim istinu. I to, ako neko želi, napravite neki okrugli sto, gospodo, da se pogledamo u oči, što reče vladika jedan, da se pogledamo u oči. Vratite mi, prosvetlite me ako mislite da grešim - zaključio je pevač u iskrenom razgovoru za Kurir.

Ceo intervju možete pogledati u prilogu ispod:

35:40 Slavko Banjac Izvor: Kurir

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