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ŽELJKO MITROVIĆ NE MOŽE DA IM OPROSTI OVO PONAŠANJE! Ovi učesnici su debelo kažnjeni
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Veliki šef i danas je morao da reaguje s obzirom na to da su dva učesnika Elite 10 prekršila važno pravilo života u Beloj kući.
Naime, Uroš Stanić i Milan Popov nisu za crnim stolom tokom emisije ''Gledanje snimaka'', već uveliko spavaju, te će zbog toga biti kažnjeni.
Milan Popov Uroš Stanić Foto: Antonio Ahel / Ata Images
Iz produkcije ostavljaju jasnu poruku.
"Nadamo se da se takmičarima ovakve greške neće ponavljati, te da će poštovati sva pravila boravka u Eliti!"
Pogledajte dodatni snimak:
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