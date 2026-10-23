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Veliki šef i danas je morao da reaguje s obzirom na to da su dva učesnika Elite 10 prekršila važno pravilo života u Beloj kući.

Naime, Uroš Stanić i Milan Popov nisu za crnim stolom tokom emisije ''Gledanje snimaka'', već uveliko spavaju, te će zbog toga biti kažnjeni.

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Milan Popov Uroš Stanić Foto: Antonio Ahel / Ata Images

Iz produkcije ostavljaju jasnu poruku.

"Nadamo se da se takmičarima ovakve greške neće ponavljati, te da će poštovati sva pravila boravka u Eliti!"

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 Pogledajte dodatni snimak:

30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV