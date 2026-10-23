Slušaj vest

Često se spekulisalo o ljubavnom životu pevačice Džejle Ramović koja, iako se trudi da privatni život drži podalje od javnosti, jednom prilikom je otvorila dušu i priznala da je bila zaljubljena u Milana Stankovića.

Ona je otvoreno govorila o Milanu Stankoviću i tada otkrila da je upravo on bio njena velika simpatija iz tinejdžerskih dana, ili što bi se popularno reklo "selebriti kraš" tokom školovanja.

Kada je govorila da je zbog učešća u muzičkim takmičenjima, kroz koja je prolazila krajem osnovne i tokom cele srednje škole, priznala je da je propustila pojedine dragocene momente iz školskih dana. U tom periodu bila je opčinjena Milanom Stankovićem, ali mu svoje emocije nikada nije priznala.

1/5 Vidi galeriju Pevačica unovčava biznis Foto: Marko Karović, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

- Milan Stanković je oduvek bio moj selebriti kraš! Bila sam zaljubljena u njega. Ko nije? Nisam mu to nikad rekla - priznala je Džejla Ramović za domaće medije.

Pevačica je tom prilikom dodala i da se sa Milanom u životu videla svega jedanput, kao i da danas na te tinejdžerske emocije gleda sa osmehom. Kako je rekla, ne veruje da bi ponovo mogla da bude zaljubljena u njega, ali i dalje izuzetno ceni njegovu jedinstvenost na muzičkoj sceni.

"Nešto mu je kvrcnulo"

Podsetimo, prema pisanju domaćih medija, Milanova iznenadna odluka da prekine karijeru najteže je pogodila njegovu majku Milenu i sestru Nastasiju, koje su gajile velika očekivanja od njegove muzičke budućnosti. Bliski sagovornik istakao je nedavno da su njih dve neizmerno patile kada je odustao od svega što je godinama gradio na sceni:

- Njih dve su se mnogo borile i žrtvovale za njegovu karijeru. Bile su mu velika podrška od prvog dana kada je počeo da se takmiči u "Zvezdama Granda". Imale su veliku želju da on uspe, i taman kada mu je krenula karijera uzlaznom putanjom, njemu je nešto kvrcnulo i više ga ništa od toga nije interesovalo. Nikome iz njegovog okruženja nije bilo jasno zašto - započeo je priču sagovornik i dodao:

1/10 Vidi galeriju Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscree Youtube / Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen Facebook

- I dalje ne mogu da prežale šta je još mogao. On se dosta povukao u sebe prvih godina kada je doneo tu odluku, ali sada kako vreme prolazi, njih dve ne odustaju od namere da ga nagovore da se vrati na scenu jer smatraju da je ipak to njegov životni poziv. Međutim, za sada, njihova želja nije uslišena od strane njega.

Kako je izvor dalje naveo, Milanova sestra i majka i dalje žive u porodičnoj kuću u Obrenovcu, ali se retko viđaju sa njim.

- Tačno je da se on i sa njima viđa retko, ali su često u kontaktu i u sjajnim su odnosima. Koliko ja znam on ne dolazi baš mnogo u Obrenovac, već ga one posećuju - pričao je izvor.

BONUS video: