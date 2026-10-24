Slušaj vest

Dara Bubamara i njen ljubavni život uvek su u centru pažnje javnosti. Otkako se saznalo za njenu vezu sa znatno mlađim dečkom, društvene mreže ne prestaju da bruje o njihovom odnosu, dok je njen partner postao glavna tema brojnih rasprava u komentarima.Umesto da se priča o njihovoj sreći i emocijama, deo korisnika interneta odlučio je da mladog muškarca izloži javnoj osudi. Na njegov račun nižu se različite prozivke, a pojedini komentatori otišli su toliko daleko da ga nazivaju žigolom, uz tvrdnje da je sa popularnom pevačicom navodno iz koristi, a ne zbog ljubavi.

Pojedinci ubeđeni da želi popularnost

Komentarišući njihovu vezu, pojedini korisnici društvenih mreža iznose pretpostavke da mladom Darinom partneru prija pažnja koju dobija zbog veze sa poznatom pevačicom. Ima i onih koji smatraju da mu je upravo bliskost sa javnom ličnošću prilika da se i sam proslavi i postane poznat široj javnosti.Takve tvrdnje, međutim, predstavljaju mišljenja i nagađanja korisnika interneta, a ne potvrđene činjenice o njegovim namerama. Ipak, to nije sprečilo pojedince da u komentarima iznose vrlo oštre sudove o mladiću i njegovom odnosu sa Darom.

Kod nje je sve žestoko

1/5 Vidi galeriju Ljudima je interesantan njen ljubavni život Foto: Kurir

Dok jedni analiziraju njihovu razliku u godinama, drugi se bave njegovim motivima i pokušavaju da procene šta ga je privuklo pevačici. Tako je njihov privatni odnos postao tema javne rasprave, u kojoj se granica između komentarisanja poznatih ličnosti i ličnih uvreda često gubi.

Dara ne prestaje da intrigira javnost

Dara Bubamara godinama privlači pažnju svojim temperamentom, iskrenim nastupima i burnim dešavanjima iz privatnog života, pa ne čudi što se i njena nova ljubavna priča našla pod lupom javnosti. Ipak, dok pevačica uživa u svom izboru partnera, deo korisnika mreža ne propušta priliku da ospori njihovu vezu i dovede u pitanje iskrenost emocija.Da li će mladi Darin izabranik uspeti da se izbori sa negativnim komentarima ili će interesovanje javnosti tek dodatno porasti, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno njihova veza izazvala je veliku pažnju, a komentari na društvenim mrežama pokazuju koliko javnost ume da bude nemilosrdna kada je reč o ljubavnom životu poznatih.