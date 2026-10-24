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Ekipa Kurir paparaca snimila je pevačicu Miru Kosovku tokom kupovine u jednom marketu. Nekadašnja zvezda narodne muzike privukla je pažnju elegantnim, tamnim stajlingom, a iako se već godinama ne pojavljuje na muzičkoj sceni kao nekada, njene pesme i dalje žive među publikom.

Foto: Kurir

Mira je za ovu priliku odabrala crnu odevnu kombinaciju, krzneni kaput i crveni karmin, a celokupan izgled odisao je otmenošću. Ipak, iza njenog povlačenja iz javnog života krije se i velika lična tragedija o čemu je Kosovka i ranije javno govorila, a kako sada tvrdi izvor za Kurir, pevačica zbog bola koji nosi ne može da se vrati pesmi:

- Kada je reč o njenom povratku pevanju, ne može joj duša, nosi se sa bolom nakon što joj je preminuo brat blizanac. Bar su pesme ostale, tako kaže. Iako je svašta prošla, i dalje odiše dostojanstveno i prava je dama, što je oduvek i bila. Ona i u prodavnicu odlazi sređena uz crveni karmin i elegantnu garderobu. Obavlja svakodnevne obaveze i dobro se drži. Iako ozbiljna, vrlo je prijatna. Nikada nije digla nos, uprkos ranijoj popularnosti i svemu što joj se dogodilo - rekao je naš sagovornik.

Iako se Mira povukla sa scene, pesme po kojima je publika pamti nastavile su da žive, podsećajući na vreme kada je bila jedna od najprepoznatljivih pevačica narodne muzike.

1/4 Vidi galeriju Mira Kosovka Foto: Printscreen Pink

Velike tragedije

1999. godina je za Miru bila veoma stresna i bolna. Te kobne godine albanski ekstremisti su joj ubili majku, nakon čega je ona otišla za Australiju.

Mnoge finansijske nedaće su je zadesile, kao i celu njenu porodicu. Morala je da se snalazi, a teška vremena su je naterala da pristane i na malu zaradu radi egzistencije.

Njenim mukama nije bilo kraja. Pored majčine smrti i brat joj je preminuo, a ona je ispričala kako se borila sa svim tim životnim brodolomima i pored svega ostala nasmejana.

- Kada je moj brat blizanac umro, znala sam, osetila sam to. Bila sam u Australiji i baš dok je on umirao, osećala sam da me sve tu u grudima boli, nisam mogla da dišem, imala sam osećaj da ja umirem. Ujutro su mi javili da je moj Miroslav mrtav. To su teške rane i ne dao bog ni najvećem neprijatelju da oseti deo mog bola i tereta.

Majku su mi ubili, svirepo, na takav način da njeno telo nikada nije pronađeno. Ona nestaje 1999. godine. Ne znam više gde da je tražim, sve sam pokušavala. Samo želim da sahranim svoju majku, kao da tražim mnogo. Dok sam živa, neću odustati, nosila sam svuda papire, ali nastaviću potragu, kazala je pevačica. - rekla je svojevremeno pevačica za medije.

1/6 Vidi galeriju Mira Kosovka u jeku karijere Foto: Privatna Arhiva, Printscreen YouTube

Izgubila i sina

Pevačica je jednom prilikom otkrila i da je ostala bez nerođenog sina.

- Imao je sedam meseci, to je već bilo dete. Nisam znala da nešto nije kako treba, umro je u meni a da ja to nisam ni znala. Otišla sam na kontrolni ultrazvuk i saznala da je moje dete mrtvo. Ništa me nije bolelo, ništa mi nije bilo, nikakve simptome abortusa nisam imala i odem tamo, ono mrtvo mi dete. Šok! Doviđenja, druže, doviđenja, pameti... Znaš, sine, on je imao kilo i devetsto grama, na poslednjem ultrazvuku su rekli da dobro napreduje. Ali jačina, nismo ni svesni koliko je psiha jaka kod čoveka. Jednostavno znaš da ponovo moraš napred. Bog me je izabrao da nosim taj krst, ja ga muški nosim, mogu ti reći - zaključila je legendarna pevačica jednom prilikom za Kurir.

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