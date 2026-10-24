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Jedna od najvećih zvezda devedesetih, Igor Todorović, poznatiji kao Dr Igi, godinama živi sam i povučeno u porodičnoj kući na Banovom brdu.

Densera su u kratkom vremenskom periodu zadesile teške porodične tragedije, u kojima je ostao bez brata, oca i majke, zbog čega se povukao iz javnog života. Ipak, kako su se muzika i izvođači s kraja prošlog veka na velika vrata vratila na estradnu scenu i za njima vlada veliko interesovanje, posebno mlađih generacija, koje se tada nisu bile ni rodile, naša ekipa odlučila je da poseti kraj gde on živi i da od njegovih komšija čuje šta imaju da kažu o Dr Igiju van kamera i javnosti.

Sve sam radi

Većinu Igorovih komšija sad čine Rusi, pa nam je trebalo dosta vremena da sretnemo nekog od naših ljudi s kojima bismo porazgovarali o denseru.

1/7 Vidi galeriju Dr Igi Foto: ATA images, Printscreen Instagram, Printscreen/Ami Dži šou

- Dr Igi živi u ovoj kući, on je tamo u drugom delu. Ovde je on odrastao, tu je ceo život, a kuću je nasledio od svojih pokojnih roditelja. Sećam se da je njegov otac predavao fizičko vaspitanje u Hemijskoj školi. Vrlo je vredan, sve sam sređuje oko kuće i po dvorištu. Zasadio je u bašti i puno voćki, sve mu je lepo uređeno. Prolazilo je tu kroz kuću puno devojaka tokom godina, ali kad vide kolika je ta kuća i da tu ima puno da se radi, nisu se zadržavale. Tako da je sve ostajalo na njemu. Ima automobil i motor. Taj motor mu je, pored skijanja, postao velika strast poslednjih godina. Roditelji mu to nisu dozvoljavali, ali otkad su preminuli, opustio se i počeo da radi sve ono što tada nije smeo. Nije njemu lako, svašta je proživeo. Dosta je povučen. Svi mi koji živimo ovde dugo i koji ga znamo volimo ga i poštujemo. Uvek nam se javi. Ali poslednjih godina ovaj deo grada su okupirali Rusi, tako da nema puno ljudi koji mogu da vam kažu nešto o njemu - rekao nam je jedan Igorov stariji komšija.

Drugi komšija smatra da je Todorović vrlo čudan.

1/4 Vidi galeriju Kuća Dr Igija Foto: Kurir

- Čudan je on malo i na svoj način, ali nije loš. Kao da živi u nekom svom svetu. Skroman je čovek. Ja sam mu zamerio jako ovo što je izjavio na račun pokojnih Milenka Zablaćanskog, Grua i Neba. To mu nije trebalo. Bog čuva sve, a ne samo njega. Mislim da se i on posle te izjave pokajao i da je bio brzoplet. Nakon toga, kad je video kakav je bes izazvao kod ljudi, danima nije izlazio iz kuće. Valjda ga je bio stid, a i sad nekako mi se čini da skreće pogled kad prođe. Ovako nije loš. Sećam se kad je bio megazvezda i na vrhuncu popularnosti, ovde nije moglo da se živi od obožavateljki. Druga su to bila vremena. Proćerdao je veliki novac, nije štedeo. Ovde se po kraju pričalo i da je hteo da proda kuću zbog dugova, ali je dobro da se iz toga izvukao. Lepo on to sve održava, ali mu fali ženska ruka. On kao da ne želi da se skrasi - zaključio je komšija iz zgrade koja se nalazi prekoputa Igijeve kuće.

Inače, Dr Igi je bio jedan od najpopularnijih muzičara devedesetih i zarađivao je veliki novac, toliko da je mogao sebi da priušti i jahtu, međutim, kako je i sam istakao, danas živi potpuno drugačije.

Foto: ATAIMAGES, Dado Đilas, Zorana Jevtić, Printscreen/Youtube

Podsetimo, Igor se nedavno našao u središtu skandala kada je u jednom podkastu govorio o skrivenoj kameri od pre tri decenije, u kojoj su tada učestvovali članovi grupe Montenigers, Dalibor Andonov Gru, dok je iza kamere bio glumac Milenko Zablaćanski.

Izazvao bes javnosti

Prema njegovim rečima, ono što je trebalo da bude šala pred kamerama kod njega je izazvalo bes jer je imao utisak da sagovornici zapravo misle ono što govore.

- Ljudi u afektu urade razne stvari, da me nisu zaustavili tamo, ja bih nekoga ubio. Sad ću da ti kažem neke stvari od kojih ćeš se naježiti. Ta skrivena kamera nije bila poštena. Zašto? Prvo, Montenigerse nisam poznavao tad uopšte. Grua sam znao samo površno. Znači, došli su, zezali me tamo, kao imamo zaštitu skrivene kamere, a posle kažu zezali smo se. A ja znam u stvari da su stvarno mislili to što su pričali. I zato sam se naljutio, ako me razumeš. Inače, da si došao ti, moji drugovi s kojima sam dobar, pa ja se nikad ne bih naljutio u životu, ne ljutim se ja tako lako - ispričao je Dr Igi u podkastu "Sportkast".

Foto: Printscreen

Denser je potom dao bizarnu izjavu kojom je zgrozio javnost.

- Znači, znaš ko je bio iza kamere tamo, u režiji? Milenko Zablaćanski, pokojni. Je l' "Montenigers" Neba pokojni? Je l' Gru pokojni? Je l' Nigor imao tešku bolest i jedva živ ostao? Ne zezajte se sa Dr Igijem, Dr Igija Bog čuva - rekao je on.

Kurir.rs

Dr Igi: