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Pevač Saša Kovačević već dugo ima problem sa koleginicom Eminom Jahović. O njihovom odnosu se često priča i piše, dok on ne krije da joj je u više navrata zamerao postupke.

Saša je jednom otkrio da ga je Emina povredila više puta.

- Svakog od kolega poštujem. Dva-tri puta su se desile neke stvari koje nisu kolegijalne, drugarske. To je bilo u prošlosti. Više se prijateljski nije postavila, smatrao sam je prijateljem - rekao je Saša Kovačević u emisiji "Amidži šou".

- Moram da reagujem. Taj naš problem datira odavno, godinama. Moram da se odbranim, da stanem u gard, ovo su normalne stvari u poslu - dodao je Kovačević o odnosu sa Eminom.

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Imaju duet

Emina Jahović i Saša Kovačević su pre 15 godina snimili duet koji je postao jedan od najpoznatijih domaćih hitova, a njihova saradnja ostavila je veliki trag na muzičkoj sceni, te je izostanak Saše sa Emininog koncerta izazvao interesovanje javnosti.

Saša je pre toga istakao da postoje razlozi zbog kojih nije bio na njenom prvom ovogodišnjem koncertu u Beogradu.

- Naravno da je Emina kod mene uvek dobrodošla, mi imamo jednu prelepu zajedničku pesmu koja traje 15 godina. Drago mi je da ona traje nakon toliko godina i to je najveća satisfakcija i sa moje i njene strane. Nemam šta da dodam na celu tu priču, ne bih pravio od toga preveliku pompu. Imam svoj razloge, ali ajde da ih nazovemo poslovno-privatnim - rekao nam je tad pevač, dok je Emina posle koncerta kazala da "nije mogla da zove celu estradu".

Na pitanje da li je ona bila tu nekada za njega tokom karijere, odgovorio je:

- Ne. Jedan od razloga je i to. Ljudi se prepucavaju preko medija, ali ja nisam taj tip. Ja bih rekao Emini da smo mi imali neki razgovor, da me je konkretno pitala, pošto mi se i ne čujemo sedam, osam godina već unazad, da me je pitala šta je konkretno problem ako već ne zna, a pretpostavljam i siguran sam da zna, uvek možemo da popričamo, ali neću ja da budem inicijator toga. Svako od nas treba da ima to u duši da može da prepozna kad treba da kaže: "Ej, izvini, osećam da nešto nije okej između nas, hajde da vidimo da li to možemo da rešimo". Ako pričaš kao ne znaš šta se desilo, onda je to drugi put.

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"Ne znam šta je Saši problem"

Emina se osvrnula na odnos sa Sašom Kovačevićem, koji je otkrio da ga je ona razočarala, a ona je imala želju da joj bude gost na jednom od koncerata.