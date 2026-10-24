Slušaj vest

Sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, uživa u ljubavi sa Aleksandrom Gašić, a novom objavom na društvenim mrežama pokazao je kako izgledaju njihove pripreme za zajedničko putovanje.

Viktor Živojinović podelio je fotografiju iz lifta na kojoj pozira sa izabranicom Aleksandrom, dok su oko njih poređani koferi i putne torbe. Ipak, pažnju nije privukao samo zaljubljeni par, već i jedan neobičan detalj koji se našao u kadru.

Naime, Viktoru je na ramenu mirno sedeo kućni ljubimac, papagaj, koji je postao glavna zvezda njihovog zajedničkog selfija.

Aleksandra je za putovanje odabrala ležernu odevnu kombinaciju, a osmeh nije skidala sa lica, dok je Viktor fotografijom zabeležio trenutak pred polazak.

Viktor Živojinović Foto: Printsceen/Instagram

Stan sa predivnim pogledom

Iako nisu otkrili gde su se uputili, sudeći po količini prtljaga, par se ozbiljno pripremio za put. Njihova simpatična objava privukla je pažnju pratilaca, a papagaj na Viktorovom ramenu svakako je bio najneobičniji detalj fotografije.

Viktor već neko vreme uživa u vezi sa Aleksandrom Gašić koja se nedavno preselila kod njega u stan od 700.000 evra na Novom Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Ovde živi Viktor Živojinović Foto: Printscreen/Instagram

Njegov dom nalazi se na 40. spratu, a nekoliko puta Brenin naslednik podelio je na Instagramu kadrove iz stana. Aleksandra je jako aktivna na Instagramu de se nedavno susrela sa negativnim komentarima vezanim za fizički izgled jer su mnogi komentarisali da izgleda drugačije na Instagramu nego uživo.

- Njemu sam najbolja. I da, moj dečko jako lepo kuva pa sam nabacila koju kilicu, nemojte da ste tako strogi. On je izabrao - napisala je Aleksandra.

Prodali vilu u Majamiju za 14, 2 miliona

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zvanično su prodali svoju ekskluzivnu nekretninu u Majamiju, smeštenu tik uz obalu Atlantskog okeana. Ova vila godinama je važila za jednu od najatraktivnijih nekretnina u njihovom vlasništvu, a prodaja je konačno realizovana nakon nekoliko godina oglašavanja, saznaje "Slobodna Dalmacija".

1/5 Vidi galeriju Vila Lepe Brene u Majamiju Foto: Printscreen

Poznati bračni par Lepa Brena i Boba Živojinović je luksuznu vilu prvobitno oglasio po ceni od čak 16,9 miliona dolara.