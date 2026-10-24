JOVANA JEREMIĆ ZASUKALA RUKAVE I SPREMILA RUČAK TIGRU! Miloš je obasuo komplimentima, a voditeljka otkrila svoj specijalni recept (FOTO)
Voditeljka Jovana Jeremić pokazala je da se odlično snalazi i u kuhinji, a ovog puta odlučila je da kulinarskim umećem obraduje svog emotivnog partnera Miloša Stojanovića Tigra.
Jovana Jeremić neretko privlači pažnju javnosti svojim izjavama i objavama na društvenim mrežama, a sada je pratiocima pokazala i jednu opušteniju, porodičnu stranu.
Naime, voditeljka je pripremila ručak za svog izabranika, a na meniju se našla testenina sa bolonjeze sosom, koju je napravila po sopstvenom receptu. Poseban dodatak ovom italijanskom specijalitetu bile su masline, što je Jovana sa ponosom naglasila.
Miloš nije skrivao koliko mu se dopao obrok koji je njegova partnerka pripremila, pa ju je odmah pohvalio.
– Najjača si domaćica – poručio joj je Tigar, a voditeljka je zadovoljno odgovorila:
– To su bolonjeze na moj način, da znaš, sa maslinama.
Pored testenine, na stolu se našla i sveža zelena salata, a par je u ručku uživao na terasi.
"Mnogo me je koštala prošla veza"
- Rekla sam da neću o privatnom životu, ali prvi put mi se skoro desilo da upoznam i sretnem neke muškarce koji su javne ličnosti pre mene. Znači sigurna sam tu da će moj izbor u budućnosti biti muškarac koji je ime i prezime bez Jovane Jeremić. Za njega zna cela Srbija i bez Jovane Jeremić. To je za mene spas. Svi drugi ulaze u odnos iz koristi. E, ne može, toga više nema. Zato i neću da pričam o tome pre braka. Ponosna sam na sebe što su moji izbori disciplinovani, donosila sam teške odluke, ali porodica mi je na prvom mestu. Ako vidite da muškarac za godinu dana ne pravi prave poteze, nemojte da gubite vreme. Godinu dana je sasvim dovoljan period da se ljudi procene. Ja sam mlada bila u braku, imam dete, treniram, da nisam voditeljka radila bih u vojsci ili bih bila sportista, nema gubljenja vremena. Date jedan rok i isečete, to je tako. Pravi muškarac neće dozvoliti da padnete u ruke drugom. Do braka i trudnoće neću izgovoriti s kim sam. Mnogo me je koštala prošla veza, nadrljala sam u svakom smislu. Svi su bili sateliti, jer nijedan nije imao tu jačinu da možda ovog novog. Moj drugi suprug će biti ličnost sam za sebe, a ne dečko Jovane Jeremić, jer mnogima je to jedina funkcija u životu. Pored sebe želim muškarca koji je uspešan kao ja, sigurno se ne bih udala za slepca. Ja volim da mirišem na Dior i da nosim dijamante. Ja sam sve sebi obezbedila, rolks, stan, auto, moj novi muškarac će dobiti novu listu želja - zaključila je Jovana.
"Želim vilu na Senjaku sa poslugom"
Podsetimo, Jovana je jednom prilikom istakla da je njena velika želja da u budućnosti ima i kuću u elitnom naselju u Beogradu.
- Volela bih da se ove godine uselim u veliku kuću sa bazenom i da ta kuća bude, po mogućstvu, na Senjaku. Jedna lepa vila da to bude. Naravno da bih volela da ta vila bude na moje ime, ali ako ne, može i na njegovo. Bitno mi je samo da uživam. Posluga se podrazumeva. Bitno mi je da imam ženu koja će da kuva i da čisti, moje je da šefujem - izjavila je Jeremićeva ranije za medije.