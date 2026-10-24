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Pevačica Mala Cana, operisana je pre dva dana, a sada se oglasila iz bolnice i otkrila kako se oseća nakon hirurške intervencije.

Foto: Preent Screen

Mala Ćana je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz bolničke sobe, uz emotivnu poruku u kojoj je obavestila svoje pratioce da je operacija protekla uspešno i da se trenutno oporavlja.

Pevačica je otkrila da prima odgovarajuću terapiju, ali i da su lekari zadovoljni napretkom kada je reč o stanju njene noge.

"Operisana sam, Bogu hvala, sve je dobro prošlo"

1/8 Vidi galeriju Mala Cana nakon Bajićeve smrti Foto: Kurir

- Dragi moji, kratko da vam se javim. Operisana sam još pre dva dana. Operacija je, Bogu hvala, dobro prošla. Sad sam na oporavku, primam odgovarajuću vensku terapiju. Sa noge su mi skinuli zavoje pred operaciju i tu je hirurg rekao da ide na bolje. Primam još te vakcine, pa će mi vaditi krv da vide da li je sve u redu. Volim vas puno, živi mi i zdravi bili. Bog je milostiv - poručila je Mala Ćana.

Njena objava privukla je pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da se pevačica oglasila direktno iz bolnice, gde je i dalje pod lekarskim nadzorom.

Iako nije iznosila detalje o samoj operaciji, istakla je da oporavak teče u dobrom smeru, kao i da je očekuju dodatne analize krvi kako bi lekari proverili njeno zdravstveno stanje.

Pevačica nije krila zahvalnost što je hirurška intervencija uspešno završena, a emotivnom porukom pokazala je koliko joj znači podrška ljudi koji prate njen rad.

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Nedavno napadnuta

U poslednje vreme, teški trenuci postali su svakodnevna borba sa kojom se Cana stojički nosi. Pre svega nedelju dana, pevačica je zadobila duboke rane, ogrebotine i velike podlive na nozi kada ju je napao pas. Zbog naknadnog pogoršanja zdravstvenog stanja i stomačnih tegoba.

Nakon što su u javnost dospeli snimci na kojima se vide ozbiljne povrede, Mala Cana je potvrdila da je primila prvu pomoć, ali je otkrila i da su joj tokom samog napada upućivane uvrede i pretnje.

- Mene su tamo, kad me ujeo pas, psovali, govorili su mi pogrdne reči. Pričali su mi koliko su jaki. Tad me je izujedao njihov ker i ja sam otišla kod kumova u Pančevo i bila sam sredila nogu, sve to. Dali su mi sve što mi treba, ali danas mi je pozlilo u stomačnom delu i sada ne znaju šta je - izjavila je Mala Cana tada.

U telefonskom razgovoru iz bolničke postelje, pevačica je objasnila u kakvom se stanju nalazi. Na pitanje šta se tačno dogodilo, kratko je navela: "Imala sam neki napad".

Kako je tada navela, slučaj je prijavila policiji:

- Sve je prijavljeno policiji. Otišlo je sve predaleko. To sa nogom je završeno, primam injekcije, idem na previjanja - rekla je Mala Cana