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Pevačica Mina Kostić vratila se nastupima nakon duže pauze koju je napravila zbog zdravstvenih problema. Svoj povratak na scenu obeležila je provokativnim izdanjem, ali i iskrenim priznanjem o teškom periodu kroz koji je prošla.

Foto: Kurir Televizija

Mina je sinoć nastupila u jednom prestoničkom lokalu, a svojim izgledom privukla je veliku pažnju prisutnih. Pevačica se pojavila u elegantnom crnom kaputu, ispod kojeg je nosila dugu, pripijenu haljinu sa smelim prorezima.

Posebno se isticao duboki šlic koji je otkrivao gotovo celu nogu, dok su izrezi u predelu stomaka i grudi dodatno naglasili njenu vitku figuru.

Celokupno izdanje upotpunila je zlatnim nakitom, upečatljivim crvenim karminom i kosom podignutom u visoku punđu.

Kostićeva nije krila zadovoljstvo što se ponovo vratila publici i mikrofonu, a istakla je i da se nakon zdravstvenih poteškoća konačno oseća dobro.

"Sastavila me je predmenopauza"

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: screenshot pink tv, Printscreen

Pevačica je pred okupljenim medijima otvoreno govorila o zdravstvenom stanju, ali i boravku u bolnici, otkrivši da je prolazila kroz period koji joj nije nimalo lako pao.

- Život piše lepe i ružne stvari, tako je bilo i kod mene. Svima može nešto tako da se desi, sve je iza mene i imam 51. godinu i sastavila me je predmenopauza. Nešto se desilo, sve me dotiče jako i preosetljiva sam. Bili su divni prema meni, tu su bile dve trudnice i doktorka je bila sjajna - objasnila je Mina za medije.

Iako iza sebe ima izazovan period, Mina je pokazala da je spremna za nove poslovne obaveze. Povratak nastupima za nju predstavlja posebno važan trenutak, budući da je zbog zdravstvenog stanja neko vreme bila odsutna sa scene.

1/6 Vidi galeriju Pevačica na pravom putu Foto: Printscreen Instagram, Printscrean, Ilija Ilić

"Razapeli su ga kao Isusa"

- Ja nemam informacije, on je u Americi i treba u decembru da dođe - rekla je Mina za Telegraf.rs.

Na pitanje zbog čega bi Mane tužio Jovanu Jeremić, pevačica je istakla da nije upoznata sa svim detaljima, ali je prokomentarisala voditeljkin način na koji je govorila o njenom vereniku.

- Što? Malo li su svašta pisali... Ali stvarno nisam upućena. Ako je i uradio, verovatno je imao razlog, a s obzirom na to da je sve i svašta izlupetala kada je on u pitanju, ja nemam komentar. Interesantno je kako ljudi bolje znaju neke stvari od nas, ali nije u redu da se takve nebuloze pišu. Stvarno sam svakog ispoštovala, a oni su ga kao Isusa razapeli, ali dobro... Ja sam se izdigla, a to šta pišu i ko, mene to ne zanima - poručila je Mina Kostić.