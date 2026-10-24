Slušaj vest

Pevač Darko Lazić podelio je na svom Instagram profilu hit snimak iz porodičnog doma koji je nasmejao i oduševio njegove pratioce. Dok je folker čvrsto spavao u krevetu go do pojasa, njegova deca su odlučila da ga iznenade i naglo skoče na njega kako bi ga probudila.

Darko je uz video stavio šaljivi natpis "Indijanci, Lola i Aki", pokazavši koliko uživa u ranim jutarnjim ludorijama sa naslednicima. Objava je ubrzo postala pravi hit na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen/Instagram

Ana Sević o Darku

Podsetimo, Darko Lazić je iz odnosa sa pevačicom Anom Sević dobio ćerku Lorenu, zatim je sa Marinom Gagić dobio sina Alekseja, dok iz braka sa sadašnjom suprugom Katarinom ima ćerku Srnu.

Nekadašnja pevačica Ana Sević bila je na venčanju bivšeg supruga, folkera Darka Lazića i još tada govorila o njihovom odnosu.

- Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem Danijelom, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević pred našim kamerama.

00:19 Urnebesno buđenje Darka Lazića Izvor: instagram/darkolazicofficial