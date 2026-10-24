DECA GA PROBUDILA NA NAJLUĐI MOGUĆI NAČIN Darko Lazić objavio hit snimak iz doma, spavao kao top, a onda je usledio haos - INDIJANCI (VIDEO)
Pevač Darko Lazić podelio je na svom Instagram profilu hit snimak iz porodičnog doma koji je nasmejao i oduševio njegove pratioce. Dok je folker čvrsto spavao u krevetu go do pojasa, njegova deca su odlučila da ga iznenade i naglo skoče na njega kako bi ga probudila.
Darko je uz video stavio šaljivi natpis "Indijanci, Lola i Aki", pokazavši koliko uživa u ranim jutarnjim ludorijama sa naslednicima. Objava je ubrzo postala pravi hit na društvenim mrežama.
Ana Sević o Darku
Podsetimo, Darko Lazić je iz odnosa sa pevačicom Anom Sević dobio ćerku Lorenu, zatim je sa Marinom Gagić dobio sina Alekseja, dok iz braka sa sadašnjom suprugom Katarinom ima ćerku Srnu.
Nekadašnja pevačica Ana Sević bila je na venčanju bivšeg supruga, folkera Darka Lazića i još tada govorila o njihovom odnosu.
- Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem Danijelom, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević pred našim kamerama.
- Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku, ja imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni - dodala je ona.