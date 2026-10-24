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Milomir Marić i Ljiljana Stanišić kada se sretnu bilo javno ili tajno nastane haos. Tako je bilo u emisiji kod čuvenog voditelja. Stanišićeva je povela priču o ekskluzivi koju mu je pokazala pred gostovanje pa je domaćina stavila pred zanimljiv izazov i natera ga da pred svima proceni koliko je reč o velikoj senzaciji.

Direktno

-Mariću, slobodno recite šta sam vam danas pokazala, kakvu ekskluzivu! Je l' ovo svetska ekskluziva? Recite, kakva je senzacija u pitanju upitala je Ljiljana, očigledno spremna da od kolege izvuče što zvučniju najavu.

Marić je odgovorio u svom stilu, ostavljajući prostor za dodatnu dozu humora.

-Ja ne znam, mislim da će do večeras to biti glavna senzacija u Srbiji. Ali činjenica je da prvo tebi pošalju, tebi, a onda svim ostalim Srbima. Je l' takav redosled-uzvratio je voditelj.

1/6 Vidi galeriju LJiljana Stanišić i Milomir Marić Foto: Printskrin

Ljiljana nije propustila priliku da doda:

-Pa dobro, mora neki red da se zna u ovoj zemlji! konstatovala je novinarka kroz osmeh.

Naravno, kada se spoje Marićevo iskustvo, prepoznatljiv način vođenja emisije i Ljiljanina direktnost, teško je očekivati da razgovor prođe bez varnica. Njih dvoje umeju da od naizgled obične teme naprave zanimljivu televizijsku situaciju, a upravo su spontane reakcije i duhovite opaske ono što ovakvim gostovanjima daje poseban šmek.

Jasno kao dan

Voditelj je pokušao da je zaplaši mogućnošću da bi Ljiljana mogla da sazna neke škakljive informacije i o pevačici Niki Jović koja je tom prilikom bila u studiju, želeći da proveri kako će reagovati na takvu opasku. Međutim, umesto da se zbuni ili pokaže nelagodu, Nika je ostala smirena i jasno stavila do znanja da nema razloga za paniku. Ona je poručila je da zna kako da sačuva ono što želi da ostane privatno, ali i da nema problem sa novinarima koji profesionalno rade svoj posao. Posebno je istakla da poštuje Ljiljanin rad, čime je pokazala da joj sama pomisao na novinarsko interesovanje ne predstavlja pretnju.Nika nije pokušala da izbegne temu, niti je dozvolila da je Marićeva umerena provokacija izbaci iz takta.