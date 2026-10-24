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Prijatelj Čedomira Jovanovića Aleksandar Kos priprema rođendansku žurku o kojoj će se, nema sumnje, pričati, a umesto restorana i popularnih gradskih lokala, slavlje će biti organizovano u privatnoj atmosferi, u stanu njegovog prijatelja političara. Kako nam je otkrila jedna od zvanica, domaćin je imao posebnu želju da upravo u svom porodičnom domu okupi odabrano društvo i priredi veče za pamćenje.

Sve gala

Čeda, koji je poznat po tome da voli da ugosti prijatelje i da se potrudi oko trpeze je insistirao da se rođendan proslavi kod njega, a ne na nekoj drugoj lokaciji. Plan je da goste dočeka bogata gala večera, uz pažljivo odabrane specijalitete i atmosferu koja će biti rezervisana isključivo za uzak krug ljudi.

Žurka, žurka

1/6 Vidi galeriju Uvek uz prijatelja Aleksandra Kosa Foto: Petar Aleksić

-Aca slavi rođendan sledeće nedelje i biće to baš zabava za odabrane. Čeda je insistirao da se sve organizuje kod njega, u porodičnom domu, jer želi da priredi gala večeru i pokaže se kao pravi domaćin. Već se govori o specijalitetima koje priprema, a potrudiće se da na stolu bude svega. Šta da vam kažem kad je poručio mleko od guske- otkrila nam je jedna od zvanica.

Čeda sprema trpezu

S obzirom na to da je Čeda poznat po ljubavi prema dobroj hrani i uživanju u druženju sa bliskim ljudima, čini se da mu je posebno stalo da Aleksandrov rođendan protekne u znaku dobrog ukusa, bogate večere i odlične atmosfere. Umesto masovne proslave, akcenat će biti na intimnom okupljanju, pažljivo odabranim gostima i druženju do kasno u noć.Iako detalji o kompletnom spisku zvanica za sada nisu poznati, prema informacijama koje smo dobili, na slavlju se očekuje društvo blisko slavljeniku i domaćinu. Upravo činjenica da je reč o privatnoj proslavi dodatno podgreva znatiželju, jer bi ovo moglo da bude jedno od onih okupljanja na kojima će se, daleko od kamera i javnosti, nazdravljati, uživati u hrani i prepričavati dogodovštine.

Aleksandar će tako novu godinu života dočekati u društvu prijatelja, dok je Čeda preuzeo ulogu domaćina koji želi da sve bude na najvišem nivou. Ako je suditi po najavama, gostima neće nedostajati ni hrane ni dobre atmosfere, a ostaje da se vidi kakva će se sve iznenađenja naći na meniju i ko će se od poznatih lica pojaviti na ovoj gala rođendanskoj večeri.