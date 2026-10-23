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Filip Car je u rijalitiju "Elita 10" otvoreno progovorio o odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza nakon što je već izneo prljav veš o njima. Sada je govorio o novim detaljima, tvrdeći da je ono što priča istina, dok ga je Anđela za to vreme pomno slušala.

- Bilo mi je nejasno sa Karićem, pitao sam je što nije dobra sa Karićem jer mi milion poruka njenih grupa pisalo da li sedim sa Karićem. Rekla je juče da je preblaga, ja ću ti reći jednu stvar, ona je bila sa Gastozom kad sam ti rekao ovako: Smatram da je folirant... Vozila je, on je išao na neki muzički koncert, ona se uparkirala, ona je samo svraćala da bude malo s njima, ja sam joj rekao: Mislim da je folirant, da folira vezu s tobom zbog toga i toga, ne verujem mu, a ona mi je odgovorila: Sve ja vidim, ovaj odnos ću završiti - rekao je Filip, na nastavio:

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

- Ja sam joj rekao da se ne bih usudio ući unutra a da imam devojku napolju. Ona je tad trebalo da kaže: Ali p**ko, to je moj dečko. On se pomirio s Anđelom nakon potpisa ugovora, je l' moguće da u bolu ti ideš u rijaliti. Rekao sam da im je veza marketinški trik, a ona je rekla: "Sve ja vidim, rešiću ovo pre nego što uđem u rijaliti". Ja se kunem svim svetim da kažem samo istinu - rekao je Car potom u "Eliti".

Gastoz odgovorio Filipu Caru

Podsetimo, Gastoz je gostovao na RED televiziji i tada otkrio svoje mišljenje o Caru koji je izneo nekoliko tvrdnji o njegovom odnosu sa bivšom devojkom.

- Filip Car je dvorska luda. Kad je ona meni rekla da će tamo biti zajedno, da je gotivan, očekivao sam da će biti tamo za nju. On je za 15 minuta promenio boju lakova. Za mene on nije nikakav tata rijalitija. Ako je on tata rijalitija, ja sam onda deda. Baš me je razočarao. On samo baca blef priču. On je sam sebe spotakao. Tamo njemu ne treba niko, sam sebe je s*ebao. Kakva si zver, takav ti je plen. Naravno da će biti sa Aneli. Aneli samo čeka priču i hvata ga na šibicu. Ja sam hteo i da ga vodimo na večeru, bio sam s njim na telefonu. On i ja smo ozbiljni ego manijaci. On vergla u prazno - govorio je Nenad.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Ne možeš za Anđelu da kažeš da je r*vaku. Ona nije išla od ostrva do ostrva. Ja sam mislio da će se oni držati zajedno i da će blejati. Ona je mlada, lepa i atraktiva devojka. Pored nje po tom kredibilitetu nemaš drugu. Verujem da će se naći tamo neki mamlaz da joj priđe. I ako se desi, ako je ona srećna i ja ću biti - rekao je Gastoz.

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