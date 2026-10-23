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Nakon kraće bolesti u 68. godini života preminuo je Dragan Gagi Ranitović, jedan od najprepoznatljivijih kraljevačkih pevača. On je bio dugogodišnji vokal nekad veoma popularne grupe "Oaza".

Njegova sposobnost da sa jednakom lakoćom peva različite muzičke žanrove i decenije provedene pred publikom učinili su ga delom najlepših uspomena mnogih Kraljevčana.

Mnogi su uz Gagijevu pesmu proslavljali venčanja, rođendane, porodična okupljanja i druge važne trenutke.

Bend "Oaza", sa kojim je proveo veliki deo muzičke karijere, decenijama je bio prisutan na kraljevačkoj muzičkoj sceni. Kada je Ranitović 2016. godine učestvovao u televizijskom takmičenju "Nikad nije kasno", bend je iza sebe već imao 27 godina postojanja.

Uz njega su tad bili i njegovi dugogodišnji saradnici Marjan Capuder Capo, Snežana Bogićević, Dragan Todorović Tošo, Dragan Denčić Sole i Zoran Dragutinović.

Foto: Printscreen

Njegovi nastupi privukli su pažnju, a Kraljevčani su ga podržavali i kada se u junu 2016. odlučivalo o plasmanu u polufinale.

Govoreći o karijeri, kazao je da je "mnogo lepo živeo" i da nema razloga da žali za propuštenim prilikama. Za sebe je govorio da je "emotivna budala vezana za Kraljevo".

Godinama je bio prisutan na muzičkim večerima, proslavama i okupljanjima koja su činila društveni život Kraljeva.

Ostaće snimci njegovih nastupa, ali mnogo više od toga - sećanja ljudi koji su ga slušali uživo, prepoznavali njegov glas već posle nekoliko taktova i vezivali njegove pesme za godine sopstvenih života, prenosi Krug.

kurir / telegraf

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