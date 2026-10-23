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Terza je tokom emisije priznao da mu je Glorija Jelovac privlačnija od Slađe Krnjaić, te da je njegov tip.

Zbog toga se Slađa potpuno povukla iz njihovog odnosa, a tokom reklama je i plakala.

Dok je Terza pričao sa Glorijom, ona je plakala, a kada je čuo za to, bilo mu je poprilično drago.

- Poubijaće se ovde oko tebe - rekla mu je Jakšićka.

- Neodoljiv neumoljiv. Svi se tako zalete, a ja iz senke - rekao je Terza.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku:

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV