Rijaliti
TERZA OPASNO BACIO OKO NA OVU UČESNICU! Priznao da mu je lepša čak i od Slađe
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Terza je tokom emisije priznao da mu je Glorija Jelovac privlačnija od Slađe Krnjaić, te da je njegov tip.
Zbog toga se Slađa potpuno povukla iz njihovog odnosa, a tokom reklama je i plakala.
Dok je Terza pričao sa Glorijom, ona je plakala, a kada je čuo za to, bilo mu je poprilično drago.
- Poubijaće se ovde oko tebe - rekla mu je Jakšićka.
- Neodoljiv neumoljiv. Svi se tako zalete, a ja iz senke - rekao je Terza.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak:
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