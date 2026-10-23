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Odnos Miljane Kulić i Filipa Cara prepun je turbulencija poslednjih nedelja. Nakon brojnih žučnih rasprava koje su imali gotovo na svakodnevnom nivou, delovalo je da će njihovo prijateljstvo ostati samo daleka prošlost, te i da zaraćene strane neće imati potrebu da izglade odnose. Međutim, danas se desio totalno neočekivan preokrat.

Naime, Miljana je tokom popodnevnih časova prišla Caru, te je izrazila želju da popričaju i da mu se izvini, što on nije prihvatio, ističući da preko vređanja deteta ne može da joj pređe. Jedan portal kontaktirao je njenu majku Mariju Kulić, koja je dala svoje iskreno mišljenje o novonastaloj situaciji.

Filip Car i Miljana Kulić Foto: Printscreen TV Pink

Marija šalje tužbu

Kako gledate na Miljanine svađe sa Carem u kojima pljušte već danima žestoke reči, psovke i optužbe, pa i na to da je danas prišla da mu se izvinjava?

- Porodice ne treba da se vređaju, pogotovo mala deca. Ja sam saglasna sa tim, da sa tim treba da se stane. Aleksandra i ja smo bile u rijalitiju. Za nju je on prvi pričao da je najveca bujanovačka ku... i ostale gadosti i svi ostali ponavljaju u svađama njegove reči, ali ja nisam ku... i za te izgovorene reči mu je otišla još jedna tužba. Sada od mene.

Marija Kulić Foto: Printscreen Pink

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