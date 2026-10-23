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Pevačica Kaća Grujić večeras održava svoj prvi solistički koncert, a među onima koji su došli da je podrže bili su Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš. Oni nisu krili koliko im je drago zbog Kaćinog uspeha.

Zorica Brunclik je na početku otkrila kako je bilo na promociji kod Seke Aleksić.

- Mi smo bili prvi na vratima, ali neke devojke su se slikale sa mnom što je bila još veće iznenađenje.

Na komentar da je Kaća rekla da će imati veliku tremu pre njom Zorica se prijatno iznenadila.

- Stvarno? A ja sam pre 50 godina imala ovde koncert u Domu sindikata i negde na trećoj trećini koncerta Lepa Lukić je izašla sa buketom cveća na scenu. Kad tada nisam umrla, sve sam drugo preživela. Lepa Lukić je velika zvezda i imala sam veliko poštovanje, rekla mi je da je sačekala kraj da izađe jer je znala da ću imati veliku tremu, rekla je ona, pa priznala da je posle sa Lepom igrala karte.

00:05 Zorica Brunclik i Kemiš u loži na koncertu Kaće Grujić Izvor: MONDO

"Lepa Lukić se ljuti kada gubi u kartama"

- Po pravilu gubimo mi, ali gubi i Lepa. Ume da se ljuti, ali i Miroljub se ljuti, rekla je ona, na šta je Kemiš dodao:

- Kad god gubi nema ništa sitno.

- Imali smo jedno društvo Ruška i još jedna komšinica i igrali smo remi, neki novac simboličan smo uložili. Ona je 500 dinara donela, a izgubila je 50, kaže 'ja nemam sitno'. Slušaj, ja mogu da ti dam 1000, ali da mi oprostiš za sledeću partiju. Otišla je u grad, razmenila, a taksi je koštao 300, zaključila je Zorica kroz osmeh.

00:06 Zorica i Kemiš stigli na koncert Kaće Grujić Izvor: MONDO

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