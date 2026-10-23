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Aneli Ahmić i Filip Car iskoristili su popodnevne sate za odmor, baš kao i ostali učesnici rijaliti programa, koji su nakon brojnih dešavanja i emisija odlučili da naprave kratku pauzu i prikupe energiju za ostatak dana. Njih dvoje su se smestili u krevet, prepustili se snu i pokušali da se opuste daleko od svakodnevne buke i dešavanja u Beloj kući.

Ipak, čak ni tokom trenutaka predviđenih za odmor, Aneli i Filip nisu mogli da sakriju bliskost koja je privukla pažnju. Dok su se nameštali u krevetu, oboje su se trudili da budu što bliže jedno drugom, a svaki novi pokret završavao se okretanjem ka partneru i nežnim maženjem.

Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

Čini se da im je prijalo da slobodno vreme provedu zajedno, bez razgovora i suvišnih reči. Iako su bili pospani, njihovi pokreti pokazivali su da im je važno da osete prisustvo onog drugog, pa su se spontano približavali i tražili najudobniji položaj jedno uz drugo.

Njihova prisnost nije prestajala ni kada bi promenili položaj tokom spavanja. Umesto da se okrenu na suprotnu stranu i nastave da odmaraju svako za sebe, Aneli i Filip ponovo bi se okretali jedno prema drugom, nastavljajući sa nežnostima koje su obeležile njihove popodnevne trenutke. Ceo snimak pogledajte ovde.

Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV