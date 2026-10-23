Slušaj vest

Večeras je u MTS dvorani pevačica Katarina Grujić održača svoj prvi solistički koncert, a među prvima je stigao njen suprug Marko Gobeljić sa njihovom ćerkicom Katjom. Fudbaler je došao u svečanom odelu, dok je mala Katja izgledala kao prava princeza.

Marko Gobeljić je sa naslednicom supruzi pružao podršku iz prvog reda. Pevačica je blistala u raskošnoj toaleti sa elegantnom frizurom, izvodeći svoje hitove dok su sa njom uglas pevali Marko i Katja.

00:12 Marko Gobeljić skandira supruzi iz prvog reda: Nikad ponosniji na Kaću Grujić Izvor: MONDO

"Imam najveću tremu od Zorice Brunclik"

Kaća je pred početak koncerta otkrila da ima veliku tremu.

- Priželjkujem da imam koncerte svake godine. Krećemo od prvog, lako ćemo praviti i drugi, i peti, i 25. I da je došlo 300 ljudi, ja izlazim, najbitnije mi je da su fanovi tu, moji prijatelji, porodica. Želim da napravim noć za pamćenje. Hejtera će uvek biti! Sve kolege koje sam zvala su tu. Večeras se presvlačim tri puta. Da li je Aleksandra Bursać dobrodošla? Svi su! Od Zorice Brunclik ću imati najveću tremu, da - navela je Katarina.

Jovana je stigla u društvu izabranika boksera.

- Za Kaću sve. Otpevala bih sa njom duet recimo "Ne računaj na mene". Nemam problem ni sa jednom verzijom.

Jovana je na pitanje kako očekuje da javnost oslovljava njenog izabranika poručila:

00:18 Marko Gobeljić na nogama sa ćerkom uživa na koncertu Kaće Grujić Izvor: MONDO

- Neću to da komentarišem, pišite šta mislite da treba. On je moj muž. Kad sam videla ko sve proslavlja i šta i na koji način se prave cirkusi od nečijih nebitnih života, odlučila sam da neke stvari zadržim za sebe, a biće momenata kada ćete svi biti obavešteni.

Ona je zatim otkrila kakav je život sa novim grudima.

- Olakšavajući, za prsa jači.

kurir / mondo

Pogledajte dodatni snimak: