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Katarina Grujić večeras je ispisala novo poglavlje svoje karijere, održavši prvi solistički koncert u MTS dvorani nakon 15 godina na muzičkoj sceni. Pevačica je ovaj važan trenutak dočekala uz podršku najbližih, supruga Marka Gobeljića, ali i brojnih kolega koji su došli da joj pruže podršku.

Ipak, pripreme za veliki muzički spektakl nisu prošle bez poteškoća. Katarina je pred izlazak na scenu otkrila da je iza nje dan ispunjen napornim probama, a zbog iscrpljenosti je morala da primi i infuziju kako bi uspela da izdrži sve ono što je čeka tokom večeri.

Posebnu emociju ovaj koncert nosi i zbog njene ćerke Katje, sa kojom će pevačica podeliti scenu. Katarina je priznala da je čak mesec dana ubeđivala naslednicu da joj se pridruži na bini, a njihov zajednički nastup biće jedan od najposebnijih trenutaka ove večeri.

1/12 Vidi galeriju Koncert Katarine Grujić Foto: Kurir

Estrada se okupila u velikom broju kako bi joj pružila podršku.

Među prvima su stigli Mia Borisavljević i njen suprug Boki.

00:10 Mia i boki kod kace Izvor: Kurir

Najskladniji par na javnoj sceni Zorica Brunclik i Kemiš uveličali su ovaj događaj.

00:05 Zorica Brunclik i Kemiš u loži na koncertu Kaće Grujić Izvor: MONDO

Aleksandra Mladenović našalila se izjavom da bi "otakčila" dečka uz reči Kaćine pesme "Ti nisi čovek ti si greška".

Ljuba Perućica stigao je sa Kaćom, dok se Goga pojavila u ženskom društvu.

02:34 Kaca i Ljuba Izvor: Kurir

Pevačicu su podržali još i Dragica Zlatić, Bojan Bjelić, Tamara Milutinović, Milan Milošević, Bojana Lazić, ali i Ognjen Amidžić koji je bio Kaćin prvi gost na koncertu.

00:25 Kaća Grujić se obratila Beograđanima: Otvorila svoj prvi solistički koncert Izvor: MONDO

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