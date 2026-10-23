KATARINA GRUJIĆ ODRŽAVA SVOJ PRVI SOLISTIČKI KONCERT! Završila na infuziji pre muzičkog spektakla, a evo šta kaže pre izlaska na binu
- Katarina Grujić večeras prvi put u 15-godišnjoj karijeri održava solistički koncert u MTS dvorani, uz podršku brojnih kolega i supruga Marka Gobeljića.
- Pevačica je pred nastup priznala da je dan proveo u napornim probama i da je zbog iscrpljenosti primila infuziju.
- Otkrila je i da će na binu izaći sa ćerkom Katjom, koju je mesec dana ubeđivala da joj se pridruži.
Pevačica Katarina Grujić će večeras, prvi put u petnaestogodišnjoj karijeri, održati svoj solistički koncert.
Kaći podršku večeras pružaju brojne kolege, ali i suprug Marko Gobeljić, koji je prvi stigao u MTS dvoranu s njihovom ćerkicom Katjom.
Katarina je pred koncert pričala o tremi pred kamerama, ali i priznala da je danas završila na infuziji.
"Bilo je naporno danas na probi sa orkestrom, sa igračima, presvlačenje... merenje na štopericu. Čak sam stigla i infuziju da primim malopre", rekla je pevačica.
Nakon drame koju je prebrodila, Katarina je otkrila i da će večeras na binu s njom stati i najvažnija gošća koju "ubeđuje već mesec dana" - njena ćerka:
Pevačica je priznala da, uprkos činjenici da je ovo njen prvi koncert pred beogradskom publikom, nema tremu.
"Ne znam da li je to normalno",iskreno je prokomentarisala.
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