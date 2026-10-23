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Pevačica Katarina Grujić će večeras, prvi put u petnaestogodišnjoj karijeri, održati svoj solistički koncert.

Kaći podršku večeras pružaju brojne kolege, ali i suprug Marko Gobeljić, koji je prvi stigao u MTS dvoranu s njihovom ćerkicom Katjom.

Katarina je pred koncert pričala o tremi pred kamerama, ali i priznala da je danas završila na infuziji.

"Bilo je naporno danas na probi sa orkestrom, sa igračima, presvlačenje... merenje na štopericu. Čak sam stigla i infuziju da primim malopre", rekla je pevačica.

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“Ne znam da li je to normalno”: Kaća Grujić o emocijama pred prvi solistički koncert Izvor: MONDO

Nakon drame koju je prebrodila, Katarina je otkrila i da će večeras na binu s njom stati i najvažnija gošća koju "ubeđuje već mesec dana" - njena ćerka:

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“Pevala bih i pred 300 ljudi”: Kaća Grujić o strahovima pred prvi solistički koncert Izvor: MONDO

Pevačica je priznala da, uprkos činjenici da je ovo njen prvi koncert pred beogradskom publikom, nema tremu.

"Ne znam da li je to normalno",iskreno je prokomentarisala.

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Kaća Grujić prijateljima pred koncert zapretila: Odlučila da primeni metodu Desingerice Izvor: MONDO

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