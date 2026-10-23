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Viktor Gagić nakon izlaska iz “Elite 9“ i burnog kraha ljubavnog odnosa sa Minom Vrbaški odlučio je da se povuče i nije se pojavljivao na javnim događajima i u emisijama.

- Dva meseca se sigurno nisam pojavljivao u javnosti, ali moj život se nije promenio nakon rijalitija. Vratio sam se na ono staro, trening i kuća, po koji izlazak i neko putovanje. Nisam se eksponirao od onoga svega što je bilo i sad vodim miran život, kao što sam vodio pre rijalitija. Vratio sam se u formu kao i pre, ali ima dosta toga na čemu moram da radim – rekao je on na samom početku i otkrio da mu je bilo potrebno dosta vremena da se adaptira na spoljni svet.

- U početku je sve bilo čudno dok sam se privikao, posebno kada je san u pitanju. Mesec dana je sve trajalo i bio je veliki haos. Prošao je taj period i vratio sam se u normalu, da na svoje potrebe mogu više da obratim pažnju i obaveze su se mnogo smanjile. Zaspim i sanjam određene teme, pa i Asmina i Aneli, šalim se naravno, ali tamo sam imao i anksioznost jer ne volim da sam na zatvorenom mestu i ne znam kako sam uspeo i da izdržim.

1/6 Vidi galeriju Viktor Gagić Foto: Kurir, Boba Nikolić

Viktor je nakon burnog perioda, smirene glave progovorio o ljubavnom odnosu sa Minom Vrbaški.

- Ne kajem se zbog odnosa, jedino se kajem što je moja majka morala da prođe kroz sve to, a ja kao ja prebrodim sve. Na greškama se uči, ali nisam imao svest koliko je ljudima napolju teško i kako reaguje moja porodica. Ona je pričala da ćemo biti na sudu, ali nije mi stigla nikakva tužba i istina je bila na mojoj strani i nema istine u tome. To je skroz završena tema, svu sreću joj želim i što dalje od mene i neka nastavi dalje – iskren je bio on.

Rijaliti teme isprati samo na društvenim mrežama, a fokus su mu glavni akteri.

- Obratim pažnju na neke haose koje mi iskoče na mrežama i video sam diskvalifikaciju Marka Osmakčića. Monstruozne reči, ali ne opravdava da ni Car nije iste uputio. Aneli je čista foliraža sa Filipa na Cara, jer je bilo da su Đukić i ona svemirska ljubav, a prvi utorak je prešla na Cara. Srozala se skroz, ali nema opravdanja. Jedina priznata devojka, a sad će možda biti i Laura. Ovo je Anelina najgora sezona i ukanalila se skroz, nema težinu. Što se Anđele tiče nju nisam ispratio, ne znam u kojoj je temi i ne izlazi mi nigde ona – kaže Viktor koji je potom otkrio da li postoji mogućnost da zakorači u Belu kuću.

- Odlučio sam da ovu sezonu napravim pauzu, a za naredne ćemo videti. Nisam osetio potrebu da uđem i hoću da se malo porodica ohladi od svega. Opustio sam se tamo i godinu dana da se vratim u formu, pa onda ćemo videti. Napolju se čujem sa Muratom, Ilijom Pečenicom, Milanom Stojičkovićem i Lukom i Anitom za koje mi je drago što su uspeli i rekli su da će dogodine biti i svadba.

1/5 Vidi galeriju Viktor Gagić najzgodniji učesnik Elite Foto: Printscreen, Boba Nikolić

“Starije dame mi šalju eksplicitne slike“

Pripadnice lepšeg pola često mu pišu na društvenim mrežama, a ne izostaju ni eksplicitne fotografije.

- Na poruke ne odgovaram, dobijam neke hejt poruke, ali ne obazirem pažnju na to. Nečiji drugi fanovi pljuje mene i to tako ide. Ima i eksplicitnih poruka i slika šalju, pogotovo starije dame do četrdeset godina, možda i lažu, ali ne žalim se. Na to nekada i odgovorim zavisi šta mi stigne. Ne uzvraćam slikom mogu samo uživo da pogledaju šta hoće. Nikad u životu nisam poslao nikome takvu sliku, kod mene je sve uživo – sa osmehom kaže on, a onda progovorio o ljubavi sa pevačicom.

- Nemam ništa ozbiljno, sve su šale i izlasci. Što se tiče pevačice o kojoj se pričalo, čujemo se malo tako, ali ništa ozbiljno nije bilo. Slobodan sam, ali ništa konkretno se nije desilo, čujemo se malo više i još uvek nije došla u Rumu, trebala je.

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