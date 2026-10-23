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Poznati autor muzike i član žirija popularnog takmičenja "Nikad nije kasno", Saša Milošević Mare (57), uživa u bračnoj zajednici sa pevačicom Ksenijom Milošević, koja je od njega mlađa 14 godina. Pre Ksenije, on je već imao jedan brak iza sebe, a sa nekadašnjom partnerkom ostao je u izuzetno dobrom odnosu.

Afrimisani umetnik otkrio je pojedinosti o tome kako je započela njihova emotivna priča:

"Sa prvom suprugom sam ostao u korektnim odnosima, što je i normalno s obzirom na to da smo roditelji dva sina. Kseniju sam upoznao nakon Evrovizije, a taj period se poklapa sa krajem mog emotivnog života sa bivšom suprugom. Krenuli smo bojažljivo i možda čak neambiciozno u prvom trenutku ne zbog nedostatka emocija već zato što sam ja iza sebe imao jedno pakovanje koje nosim manje ili više uspešno."

1/4 Vidi galeriju Saša Milošević Mare, kompozitor i član žirija "Nikad nije kasno", otkrio je da je sa prvom suprugom ostao u korektnim odnosima Foto: Zorana Jevtić, Printskrin / You Tube, Damir Dervišagić

Mare se osvrnuo i na razliku u godinama između njih dvoje:

"Ona je mlađa od mene i to je prosto trebalo progutati i usaglasiti, ali hvala Bogu sve se sredilo zahvaljujući ljubavi i razumevanju."

Danas neguju izvanredne relacije u porodici. Muzičar ističe da njegovi sinovi iz prvog braka izuzetno vole Kseniju, kao i ona njih, te da slobodne trenutke provode u sjajnoj atmosferi.

Otvoreno je govorio i o tome kako se postavlja prema svojim naslednicima:

"Moram da kažem da zaista nisam strog otac. Od svojih dečaka uvek zahtevam malo više ozbiljnosti i ukazujem im na neke njihove vrline. Stalno ih podsećam koliko su pametni i talentovani, mislim da je to najbolji način da se motivišu deca i da se priča nešto što je dobro, a vezano je za njih. Ne mogu uvek da doprem do njih jer ne živimo zajedno, to je nešto što nam nedostaje"

Inače, Ksenija Milošević je ćerka čuvenog klarinetiste Bokija Miloševića, koji je preminuo 2018. godine. Široj javnosti dobro je poznata i kao članica ženskog sastava "Beauty Queens", koji je pratio Mariju Šerifović prilikom istorijskog trijumfa na Evroviziji.

Foto: Damir Dervišagić

Mare o saradnji s Aleksandrom Prijović i kući Žike Jakšića: "Dočeka me sa kupaćim"

Podsetimo, Saša Milošević Mare govorio je nedavno pred našim kamerama o Žiki Jakšiću i Aleksandri Prijović. On je otkrio da je Žika vrsan domaćin, te je naveo niz detalja. - Žika je odličan domaćin. Kad god dođem kod njega, dočekaju me kupaći kostim i peškir, pošto ima bazen - naveo je Mare.

- Kada se družimo, retko pričamo o poslu - rekao je potom Mare.

- Kod Žike je bolje nego u hotelu! - dodao je on.

Mare se osvrnuo i na saradnju s Aleksandrom Prijović, ne krijući zadovoljstvo rezultatima koje su zajedno postigli.

- Veoma sam zadovoljan saradnjom sa Prijovićkom. Iskreno, drugačije nisam ni očekivao - poručio je s osmehom Mare.

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