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Pevačica Azra Husarkić uživa u ljubavi sa suprugom kom je večno "da" izgovorila u Americi, a sada je bez zadrške otkrila kako usklađuje ulogu majke i domaćice sa estradnim životom, zbog čega bračnu zajednicu doživljava kao formalnost, ali i kako reaguje na medijske natpise o "suprugu milioneru" sa kojim je stala na "ludi kamen".

S obzirom na to da se u nekom od njenih spotova pojavljuju provokativni kadrovi, otkrila je kako muž gleda na to:

- Pa on voli kad se ja malo više opustim. Zato što su svi moji prethodni spotovi, i ja u globalu zatvoreniji tip. I uspeli smo malo audio-vizuelno prikažemo mene na malo drugačiji način, i on je zaista zadovoljan. Apsolutno je za to i imala problema sa njim.

Iako su mnogi mislili da se nije udala, Azra je ipak izgovororila sudbonosno "da".

1/6 Vidi galeriju Azra Husarkić Foto: Printscreen, Print Screen

U braku sa milionerom

- Sad će nam godišnjica braka, u novembru - rekla je ona, a na pitanje da li planiraju veliku proslavu, rekla je:

- Kad si s nekim pet godina zajedno, i onda je taj brak za mene čista formalnost i potpis na papiru, i zaista nije ništa promenilo u našem odnosu. Mi smo živeli i pre braka skupa i imali smo porodicu, tako da ja ne gledam baš kao moram nešto da proslavim. Mi smo proslavili među bliskim ljudima, nama najbližim, u krugu, je li, porodice, prijatelja, i mislim da je to sasvim dovoljno da krunišemo našu ljubav na takav način. A proslave, mislim da će biti sigurno povoda i drugih, ako Bog da, i promocija drugog albuma za koje snimamo već pesme, tako da, mislim da će biti zaista drugih povoda biti da se nešto proslavi. A svadba i, kao, svadba, nama to sad trenutno ništa ne znači.

Ona je dodala da joj je suprug u poslu najveća podrška.

- Uvek mi je bio najveća podrška u poslu, u mojoj karijeri, on mi je dao tu lepšu stranu, prikazao mi je muziku na malo drugačiji, lepši način. Jer je uvek bilo puno se radi, stalno si na točkovima, i uvek si umoran. A sa njim sam počela malo muziku da gledam, da stvarno uživam kad biram pesme, da to bude onako, isključivo šta se meni sviđa, kako ja osećam. Tako da, zaista, njegova podrška mi puno značila u celom ovom mom putu, i bez njega sigurno ne bi bilo ovo što danas jeste, jer sam zaista dobila veliku motivaciju da se borim dalje, i uvek me podržavao u tome, i zasigurno nije jedan od onih koji, koji, koji sputava pevačicu da kaže: "E, ti sedi kuće." Ali opet, ja kažem, mislim da žena, onako, poreda sebi prioritete, iako ja snimam pesme, izdajem albume, ja sam, je li, pevačica, ali opet sam ja i žena domaćica koja, koja brine za svoju porodicu, koja kuva svom mužu ručak, koja se brine o svom detetu, o svojoj porodici. Tako da, zaista, sve se to može sklopiti, onako, u jednu finu celinu, da svakom bude lepo, a da opet, svako radi svoj posao. I on ima svoj posao, u tome ga ja podržavam, naravno, i on mene, tako da nemamo problema - rekla je Azra.

1/5 Vidi galeriju Azra Husarkić Foto: Printscrean

"Majčinstvo me je promenilo u svakom smislu"

Priznala je i da ju je majčinstvo mnogo promenilo.

- Kad pogledam par godina unazad, pa čak i meseci, mislim da se žena iz dana u dan menja, jer nekako, postala sam majka, samim tim taj čin ti daje veću odgovornost da se brineš i za sebe i za dete, jer kako će dete biti dobro ako majka nije za svoju porodicu. Tako da, zaista, mene je majčinstvo promenilo u svakom smislu. Mislim da, da sam, onako, posložila sebi u glavi šta su mi prioriteti, i nekako je najbitnije, kad čovek zna šta hoće, a šta neće, i onda, sve kad se to nekako spoji, i kad si duševno, emotivno zadovoljan sobom, mislim da, da nema ništa lepše od toga - pričala je ona, pa naglasila:

- Kod nas ne vlada ono, je li, muškarac treba da radi, žena da se brine,za kuću, i to je to. Zaista, od, od samog početka imam njegovu pomoć. I u vezi bebe i bilo čega. Ne znam sad, kad bih, kad bih ti nabrajala, trebalo bi mi, bogami, dosta vremena, ali zaista smo jedan dobar tim, i sve možemo zajedno, jer smo evo gledamo na dete, podigli smo, evo, već Lena, ima 16 meseci. Svih tih 16 meseci smo u Americi bili sami, odgajali smo je, dizali smo je bez ičije pomoći, a opet kažem, da njega nije bilo, ja ne bih mogla da stanem čvrsto na noge. Žena kad se porodi, nekako joj treba taj oslonac čvrstog partnera da stane i fizički i psihički, da bude čvrsta i da počne da se vraća u normalu. Zahvaljujući njemu, ja sam to uspela, tako da smo mi jedan zaista dobar tim koji: "Ti možeš ovo, ja ću ovo. " Tako mi funkcionišemo i zaista nam dobro ide.

Prema njenim rečima ovde joj je ubzani ritam života, nego u Americi.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Azra Husarkić, koja je široj javnosti poznata po učešću u "Zvezdama Granda", živi u Americi, a ona je takođe trenutno trudna. Foto: Printscreen Instagram

"Dugo nisam videla porodicu"

- Meni je ovde zaista ubrzano, zato što nisam bila dugo, verovatno, i onda su me nekako obaveze stigle. Porodicu nisam videla jako dugo, i onda svaki dan je nekako ispunjen od jutra do mraka. Gledamo da iskoristimo, nadoknadimo sve vreme koje nismo proveli sa porodicom, sa prijateljima da završimo puno obaveza u vezi mog posla, da jednostavno, jednostavno kad ne budeš tu toliko vremena, puno obaveza te sačeka. A tamo u Americi opet imam svoj neki mir, ritual, znam šta me čeka svaki dan, otprilike, i nekako sam mirnija, opuštenija, znam tačno šta radim, tako da to je mala razlika, ali u suštini, kad se, onako, gleda u globalu, mislim da je to jedan dobar balans, ići tamo pa vamo, nekako, prija mi to. Jednostavno, neke stvari koje mi fale u Americi, nadoknadim ovde, i obrnuto.

Na pitanje da li voli popuste i da li kupuje na sniženjima, Azra je rekla sledeće:

"Cena mi nije bitna"

- Ne, ne. Iskreno da ti kažem, ne gledam, zato što sam uvek nekako, kupujem stvari koje mi se sviđaju, i ako mi se nešto sviđa, zaista ne mogu da gledam cenu, jer ja moram to uzeti, bilo to jeftino ili skupo. I zaista ne gledam u cene u smislu: "Da li je nešto skupo, pa moram to imati", nego jednostavno gledam, onako, šta mi dobro stoji, za šta bih mogla iskoristiti, tako da isključivo na osnovu toga biram stvari. A, uživam da kupujem, tako da mi zaista cena nije bitna, koliko god da košta. Može koštati 5 dolara, može koštati 5.000.

Često može da se pročita: "Azra i njen suprug milioner", a ona o tome kaže:

1/7 Vidi galeriju Azra Husarkić Foto: Printscreen

- Pa dobro, suprug toliko ne obraća pažnju na naslove onako, generalno na komentare ljudi. Ja sam malo drugačija od njega, moj temperament je malo žešći. Ja se nekad ljutim na tako neke stvari. Ali on to ne gleda tim očima, i zaista njemu ne smeta. On, kako kažem, imamo svoju porodicu, znamo šta je u četiri zida, znamo kako nam je lepo, kako uživamo, i zaista je nebitno, ne može to niko da pokvari bilo kakvim komentarima. Tako da, njemu je svejedno šta god da kažu, on zna da imam mene, ja njega, i to je to. Izvini, nemam za šta da se ljutim. Ja bih volela da sutra neko napiše za mene "milionerka".Pa dobro, mislim, neki ljudi jednostavno ne vole, nema potrebe da se neko meri, je l' milioner, i to, mislim, to su meni ti neki naslovi, ti epiteti su zaista nebitni. Mislim, ne znam šta da ti kažem na osnovu toga, mnogo puta sam se izjašnjavala u vezi toga, i zaista, onako, mi je više bespotrebno da, stalno se spominje to. Jednostavno, naš brak kao i svaki drugi brak, i to je to - zaključila je pevačica u razgovoru za "Blic".

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