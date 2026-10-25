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Bivši hrvatski fudbaler Dino Drpić, nekadašnji suprug pevačice Nives Celzijus, ponovo se suočava sa problemima zbog neizmirenih obaveza. Dok mu preti prinudna naplata zbog neplaćenih računa, nastavlja se i sudski spor u kojem njegova bivša supruga pokušava da zaštiti svoj deo nekretnina u Zagrebu, opterećenih hipotekom od čak 9,5 miliona kuna, odnosno 1.204.434 evra.

Prema pisanju hrvatskog portala Imperijal, Dino Drpić i Nives Celzijus, čije je pravo ime Nives Zeljković, godinama su povezani imovinskim sporom oko stanova u zagrebačkom naselju Šestine. Iako su nakon razvoda ostali u dobrim odnosima, njihova zajednička imovina i dalje je predmet sudskog postupka.

Naime, na nekretninama čiji su suvlasnici upisana je hipoteka u iznosu od 9,5 miliona kuna, koja potiče iz kreditnog aranžmana sa Zagrebačkom bankom iz 2007. godine.

1/5 Vidi galeriju Dino Drpić Foto: ULI DECK / AFP / Profimedia, Profimedia

Prema dostupnoj dokumentaciji, ugovor o kreditu zaključen je 3. avgusta 2007, dok je založno pravo na nekretninama upisano 23. avgusta iste godine. Potraživanje je kasnije, ugovorom od 6. jula 2018. godine, preneto na kompaniju B2 Kapital.

Nives tužila bivšeg supruga

Pevačica je pokrenula postupak protiv bivšeg supruga i kompanije B2 Kapital, zahtevajući da se prinudna naplata proglasi nedopuštenom u odnosu na njenu polovinu nekretnina.

Nives tvrdi da je hipoteka uspostavljena bez njenog znanja i saglasnosti, zbog čega smatra da njen vlasnički udeo ne bi smeo da bude predmet izvršenja.

Inače, presudom Opštinskog građanskog suda u Zagrebu od 3. maja 2018. godine utvrđeno je da sporne nekretnine predstavljaju bračnu tekovinu Nives i Dine, pri čemu svakome pripada po jedna polovina.

1/5 Vidi galeriju Nives Celzijus Foto: Printscreen/Instagram

Međutim, okolnost koja dodatno komplikuje slučaj jeste činjenica da je hipoteka upisana znatno ranije, dok je u zemljišnim knjigama kao vlasnik bio evidentiran Drpić.

Opštinski sud u Novom Zagrebu prvobitno je 3. jula 2024. godine odbio tužbeni zahtev Nives Celzijus, ali je ona uložila žalbu.

Županijski sud u Splitu tokom septembra 2025. godine ukinuo je prvostepenu odluku i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Viši sud je ocenio da nisu potpuno utvrđene sve činjenice od značaja za donošenje pravilne odluke, uključujući okolnosti pod kojima je kredit ugovoren, kao i pitanje da li je banka imala razloga da zna da nekretnine predstavljaju zajedničku bračnu imovinu.

Drpiću stigao novi zahtev za naplatu

Novo ročište u ovom postupku bilo je zakazano za 22. oktobar 2026. godine, ali je odloženo. Kako navodi Imperijal, u elektronskoj evidenciji sudskih predmeta registrovan je i podnesak tužiteljke.

Dok se čeka nastavak sudskog postupka, bivši fudbaler suočio se sa još jednim finansijskim problemom.

Prema dokumentaciji u koju je hrvatski portal imao uvid, zagrebačka kompanija Vodoopskrba i odvodnja pokrenula je postupak naplate zbog neizmirenih računa za vodu.

Od Drpića se traži da u roku od osam dana izmiri dug od 45,33 evra, uz dodatne javnobeležničke troškove.

Reč je o računima koji se odnose na period od maja do septembra 2025. godine. Računi za komunalne usluge glase na ime bivšeg fudbalera, iako nekretnine deli sa Nives, zbog čega se postupci naplate vode protiv njega.

Posle razvoda ostali u dobrim odnosima

Uprkos dugogodišnjim imovinskim problemima, Nives Celzijus i Dino Drpić uspeli su da očuvaju dobre porodične odnose.

Njihova ćerka Tajša (Taisha) ranije je na društvenim mrežama pokazala koliko je ponosna na odnos svojih roditelja, koji nakon razvoda žive u istoj stambenoj zgradi, ali u odvojenim stanovima.

U njihovoj porodičnoj svakodnevici mesto ima i Dinova nova partnerka Ines, sa kojom su, prema objavama njihove ćerke, Nives i deca u dobrim odnosima.

Nekadašnji supružnici imaju i sina Leonea, a javnost je više puta imala priliku da vidi njihove zajedničke porodične trenutke.