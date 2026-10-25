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Mina Kostić pojavila se prvi put u javnosti nakon što je pre nekoliko meseci bila zadržana u psihijatrijskoj ustanovi " Dr Laza Lazarević" na lečenju.

Pevačica je pred svoj povratnički nastup u jednom beogradskom lokalu za Kurir otvoreno progovorila o svom napretku do sada, novostima iz privatnog života, a najavila je i novi album od čak 14 pesama, koje je napisao njen verenik Mane Ćuruvija Kasper.

Na samom početku razgovora, Mina nam je rekla kako se oseća posle duže pauze i izbegavanja medija.

Foto: Ilija Ilić

- Drago mi je što sam se vratila. Stvarno sam odlično i nikad se bolje nisam osećala. Srećna sam što ponovo pevam u svom gradu. Volim ja da putujem i da radim na drugim mestima, ali Beograd je, ono, moje srce, tako da sam presrećna.

Koliko ti se promenio život tokom ove pauze? Šta si naučila?

- Dosta toga se promenilo. Shvatila sam ko su mi prijatelji, a ko, da kažem, neprijatelji. Uz mene je prvenstveno bila moja porodica, braća, sestre, Kasper, moje dete, prijatelji, najbliži. Odmorila sam se.

Šta se tačno dogodilo? Zašto si završila u bolnici?

- To je sve iza mene. Ali s obzirom da imam 51 godinu i da sam sad u godinama kada je predmenopauza, pa me je sastavilo verovatno sve i nešto mi se desilo. Šta ne znam, pošto sam hipersenzitivna, osetljiva sam i sve me dotiče jako.

Kako si provodila vreme u bolnici?

- Svi su bili divni prema meni. Bilo je čak i dve trudnice, a i doktorka je bila sjajna. Stvarno je sve bilo super. Kasper je sve vreme bio uz mene. On je bukvalno došao prvog dana, odmah seo u avion. Jedva je čekao pola dva da dođe da me vidi i da bude uz mene. I po dva sata je mogao da bude.

Foto: Printscrean

Bila si i na odmoru sa Kasperom?

- Prelepo nam je bilo. Bukvalno smo otišli čim sam se vratila. Ja sam došla uveče kući i ujutru smo seli u auto i otputovali smo kod njega u Sutomore. Njegova tetka tamo ima kuću i tamo smo bili mesec dana. Bilo nam je jako lepo. On je mene mazio i pazio. Išli smo svako jutro na plažu od pet-šest do 11 i onda smo odmarali kod kuće. Uglavnom sam odmarala, i stvarno sam se lepo odmorila. Bilo je tu i životinjica, ptičica, zmijica, cvrčak... Tako da je bilo stvarno lepo. Smirivalo me je more, ništa lepše.

Koliko ti je partner pomogao u svemu tome?

- Bodrio me je u svakom smislu. On je pokazao i dokazao da je neko ko je pravi. Mislim da bi svako ostavio svoju devojku ili ženu posle takve situacije kakvu sam ja imala, ali on se stvarno pokazao kao pravi anđeo. Ne Kasper, nego anđeo.

Da li su te razočarale neke kolege ili te je povredila nečija izjava na tvoj račun?

- Ne. Nisam ni gledala ni slušala, tako da zaista me to ne dotiče šta je ko rekao.

Kako je tvoja ćerka podnela ceo taj period?

- Lepo, okej. Bila je smirena, normalna. I ona je bila sve vreme uz mene, kao i uvek. Ja sam presrećna. Ona je već velika, dogodine u februaru slavimo 18. rođendan.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Ilija Ilić

Konačno kreću lepe stvari.

- Pa da. Život je takav. On svima nama piše i lepe i ružne stvari, to je prosto život.

Bivši suprug Igor ti je takode pružio podršku.

- Da, naravno. Bio je tu.

Dok se sve to dešavalo i dok nisi bila prisutna, tvoje stare pesme su postajale hitovi. Šta se desilo sa pesmom "Ljubav"?

- Bukvalno jedna za drugom. Jako mi je drago za pesmu "Ljubav", koja je u Hrvatskoj broj jedan. Onda i "Što si sa mnom kad me više ne voliš", "Seksi robot", "Muziku pojačaj" i sve moje pesme. Marina je pisala sve moje pesme, onda Futa... Za "Ljubav" dobijam samo prelepe komentare od dece, od tinejdžera. Stvarno sam oduševljena. A sada spremam novi album.

Ko su autori?

- Kasper mi je radio svih 14 pesama. Prelepe su. Ne zna se koja je bolja. Jako su kvalitetne ljubavne pesme. Nema tuge, nego samo ljubav i sreća. Ja mislim da ću razvaliti. Mislim da sam to zaslužila. To je dokaz da kada neko ima talenta, kada ima dar od Boga, ne može mu niko ništa. On je to radio još dok je bio tamo u Americi, a dok smo bili na moru, bukvalno je za pola sata pisao tekstove. Neverovatno. Jako je talentovan.

Kako si se odlučila da Kasper postane tvoj menadžer?

- Zašto ne bi, kad je neko ko je moj, ko to super radi, ko se razume u to. Mi ćemo i na mom Jutjub kanalu napraviti svoje emisije, biće super priče i pesme, svega i svačega. Kako ja spremam ručak, kako šetam kučiće...

Da li publika može da očekuje i neki koncert?

- Da. Već me zovu non-stop, svuda. I ovde, i po Srbiji, i u inostranstvu. Odmor mi je jako prijao. Hvala svim novinarima koji su me podržali i svim televizijama.

Je l' vera najbitnija na kraju?

- Naravno. Prvenstveno Bog, pa onda dete, Kasper, moja braća, sestre, prijatelji, kuma. Stvarno ne znam šta da kažem. Svima može tako nešto da se desi. To se dešava.

Bilo je onih koji su te otpisali, ali sad te vidimo jaču nego ikad.

- Nisam ni čitala ni gledala, niti me interesuju zli jezci, stvarno me ne dotiču. Mogu samo da me mrze, da mi zavide i da budu ljubomorni, zato što mi je Bog dao bukvalno sve.

Foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

Kako komentarišeš sukob Jovane Jeremić i Kaspera?

- Neću to da komentarišem. On je nju tužio i to će se rešiti u sudu. Sve ono što je pisalo o Kasperu, to je strašno. Sramota. Ne mogu da verujem da neko može takve gnusne laži da piše o njemu i da ga to tako blati. To mi nije jasno. Svako ko bude loše pisao, biće tužen.

Jovana je rekla da je Kasper tvoj bivši dečko.

- Gluposti. On je moj verenik, udajem se. Moj budući muž.

Da li i dalje želiš da rodiš dete Kasperu?

- Imam želju. Sve je to Božja volja. Ako bude, Bogu hvala, ako ne bude, opet ništa. Bogu hvala, imam dete. Anastasija i Kasper se sjajno slažu.

Kakvu poruku imaš da pošalješ za kraj?

- Kakve su ti misli, takav ti je život. Meni su misli uvek ka Bogu, veri, ljubavi i nadi.

1/6 Vidi galeriju Pevačica na pravom putu Foto: Printscreen Instagram, Printscrean, Ilija Ilić

Kurir.rs

Mina Kostić: