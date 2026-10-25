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Nakon što je Nada Pucarević u potresnoj ispovesti za Kurir iznela šokantne tvrdnje da ju je Kristijan Golubović brutalno pretukao, navodeći da za to postoje dokazi i svedoci, on je sada svojim rečima ponovo uspeo da šokira javnost.

Bivši rijaliti učesnik u svom novom lajvu na Instagramu, obratio se, kako kaže, "propalitetima i debilima", koji mu smeštaju lažne optužbe.

Nastavlja se istraga

Foto: ATAIMAGES, Kurir

- Između ostalog, izlaze vaši lažni svedoci pa me terete za udaranje nekih baba, malih kerova i svakakvih nekih optužbi. Ja shvatam da je moja bivša žena iz Šapca i njena ćelava porodica, poznata po dobrim delima, iz Mačve i okoline, nezadovoljna svime i svačime, pa će biti veća ako me blati. Prestanite to da radite i da pretite sudovima i zatvorima, fizičkim povredama. Niste vi vični da se borite s nekim kao što sam ja. Verujte mi da niste. Iz dva razloga. Prvo, na sudu sam proveo 26 godina i kad je sve regularno, nikad nisam izgubio ni jedan proces. Drugi razlog je da možete da mi p.....te k...c, fizički i psihički mi ne možete ništa. Ne možete da učinite ništa da me iznervirate. Sad da čujem bilo šta o meni, vi bi za mene bili samo malo jači klovnovi nego što ste sada. Zašto? Sve mora da se dokaže, svi znaju Kristijana već 50 godina, a sad ste počeli da lajete neke gluposti o meni koje ne postoje. Znate koliko vas ima? Ima vas za pet tura sačekuša i više vas nema - rekao je, između ostalog, Golubović na Instagramu.

Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Kurir

Inače, kako saznajemo, pre nekoliko dana u policiji je konačno saslušan i M.T., koji je takođe fizički napadnut 5. juna 2026. na Zvezdari, kada je prema tvrdnjama Nade Pucarević, Golubović napao nju, njenog sina Filipa Aničića i njihovog prijatelja.

Kako smo već pisali, Prvo osnovno javno tužilaštvo, pre nekoliko meseci uputilo je zahtev policiji da sasluša svedoke i pribavi sve dokaze vezano za krivičnu prijavu koju je Nada Pucarević podnela protiv Kristijana Golubovića.

Prema našim nezvaničnim informacijama, policiji je naloženo da uzme izjave od Filipa Aničića, Nadinog sina, kao i M.T.

Foto: Privatna arhiva, Kurir

- Takođe, policiji je dat jasan nalog da utvrdi da li je i izvesni M. P. učestovao u napadu, kao i da li je bilo svedoka ili da li postoje video snimci sa sigurnosnih kamera. Policija bi, pre nego što bude doneta odluka o eventualnom vođenju krivičnog postupka trebalo da utvrdi i da li ih je Kristijan posle napada zvao i zbog čega - otkriva izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, pre nego što se nadležnom Prvom osnovnom javnom tužilaštvu dostavi sva dokumentacija i prikupljeni dokazi, trebalo bi da se utvrdi i kakvi su bili odnosi bivšeg osuđenika i rijaliti učesnika sa Nadom i njenim sinom, a naročito posle njenog svedočenja u sudskom postupku vezano za kuću na Zvezdari.

Žrtve progovorile

Podsetimo, Nada je u potresnoj ispovesti za Kurir opisala detalje incidenta na Zvezdari kada je dobila batine od Kristijana, a slično nam je ispričao i njen sin Filip Aničić.

1/4 Vidi galeriju Fotke prebijene Nade Pucarević Foto: Kurir

- Kristijan je prvo udario mog drugara. I onda je moja majka počela da viče da ga ne udara. Ja sam tada već bio legao, nije mi bilo dobro. Oni su se napolju posvađali. Njega je naš prijatelj pitao koji on problem ima sa nama, jer je već tada hteo da preuzme i naš deo kuće, ali nije mogao zbog mene. Kad sam izleteo iz sobe, Kristijan je već nokautirao moju mamu, a onda je i mene na kvarno udario iza zida kuće, od čega sam pao na travu - rekao nam je Aničić.

Kurir.rs

Kristijan Golubović: