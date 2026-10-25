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Nova rasprava izbila je u „Pinkovim zvezdama“, a ovoga puta u centru pažnje našli su se Viki Miljković i Ognjen Amidžić. Pevačicu je izbacila iz takta njegova odluka tokom ocenjivanja jednog od kandidata, zbog čega nije mogla da sakrije nezadovoljstvo.

Nakon nastupa Ljubomir Bilanović on je pokazao svoje zgodno telo i dobio podršku Ognjena Amidžića, a Viki Miljković je napravila haos jer joj se nije svidela Ljubomirova komunikacija sa žirijem.

- Što me to smara... Šta će biti, proći ću dva, tri kruga i marš kući. Pre ću sam nešto da napravim nego ovde. Nisam se uvredio, da sam se uvredio otišao bih odavde. Ja sam iz Inđije došao ovde peške - rekao je Ljubomir.

- Je l' si ti svojevoljno odlučio da se ne takmičiš? Meni si bio ultrasimpatičan i bio sam spreman da ti dam glas - rekao je Ognjen, a takmičar je stavio mikrofon u džep.

1/6 Vidi galeriju Pinkove zvezde Foto: Printscreen

- Ja ovako neću da žiriram uopšte, ni slučajno ne možemo da imamo ovakvu komunikaciju, ja neću da budem deo toga. Ne dozvoljavam ovakav razgovor - rekla je Viki.

- Meni si bio ultrasimpatičan, smejao si se, sve je bila fora, šta se dogodilo da se ovako ponašaš, da nećeš da se takmičiš. Ideš dalje, i mnogo grešiš, nema odustajanja, hteo sam da te pustim od početka - rekao je Ognjen.

- Sad će svako da stane na ovu scenu i da se svađa, ubeđuje, da se raspravlja, da bi tebi Ognjene bio interesantan i da prođe dalje - rekla je Viki.

Ognjen o Jovani Jeremić

Podsetimo, Ognjen Amidžić je nedavno prokomentarisao nagađanja da će Jovana Jeremić postati deo "Pinkovih zvezda".