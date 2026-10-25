"IMAMO KUĆU NA MORU, PLANINI I U BEOGRADU" Pevačica dobila dete u 52. godini, muža ne eksponira javno, a imaju pravo bogatstvo
Pevačica Sanja Maletić u 52. godini ispunila je svoju najveću životnu želju kada je na svet donela ćerkicu Vanju. Ona je od tada u potpunosti posvećena naslednici sa kojom često provodi vreme van grada s obzirom da ona i suprug imaju brojne nekretnine.
Sanja je nedavno rekla da je spremna za izazove koje majčinstvo nosi sa sobom.
- Ja sam se ceo život spremala za to, spremna sam. Nisam išla predaleko, ima još do puberteta, sad uživamo. Do škole sam isplanirala, sve znamo kako ćemo. Imamo kuću na moru, na planini, imamo Beograd, biće nam zanimljivo - rekla je nedavno pevačica za Blic, čiji muž ne voli da se javno eksponira.
Godinama išla na terapije
Podsetimo, Sanja je o borbi za potomstvo govorila u više navrata.
- Ja sam bila i te kako spremna da se izborim da udovoljavam ćerki. Sve što radim radim zbog nje, sve je dobilo drugu notu i sve je sada drugačije. Dosta pokušaja je bilo vantelesne oplodnje, kad Bog kaže da treba tada treba i to je to. Predrasude će nas ubiti. Pitaju me šta sam do sada čekala. A ko ti kaže da sam čekala? Niko ne zna da je bilo mnogo godina terapija i borbe... Imala sam 12 godina kad mi se rodila sestra i mnogo sam je čekala. Preuzela sam brigu o njoj, podigla sam je. Žene su mi govorile da je trebalo u ovim godinama da budem baka... Ja sam sada toliko srećna da meni iz očiju izbija radost i sreća bez obzira na to što sam neispavana. Mi nemamo pomoć u kući, muž i ja sve radimo između sebe - rekla je tada Sanja u emisiji "Magazin in" i dodala:
- Zakoni su jako striktni. Ja pošto sam u Solunu začela i prešla sam 50. godinu, išla sam kod njihovih lekara da dobijem potpis i pečat da sam psihofizički sposobna.