Godinama išla na terapije

- Ja sam bila i te kako spremna da se izborim da udovoljavam ćerki. Sve što radim radim zbog nje, sve je dobilo drugu notu i sve je sada drugačije. Dosta pokušaja je bilo vantelesne oplodnje, kad Bog kaže da treba tada treba i to je to. Predrasude će nas ubiti. Pitaju me šta sam do sada čekala. A ko ti kaže da sam čekala? Niko ne zna da je bilo mnogo godina terapija i borbe... Imala sam 12 godina kad mi se rodila sestra i mnogo sam je čekala. Preuzela sam brigu o njoj, podigla sam je. Žene su mi govorile da je trebalo u ovim godinama da budem baka... Ja sam sada toliko srećna da meni iz očiju izbija radost i sreća bez obzira na to što sam neispavana. Mi nemamo pomoć u kući, muž i ja sve radimo između sebe - rekla je tada Sanja u emisiji "Magazin in" i dodala: