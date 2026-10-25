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Jedan od najpoznatijih frizera na domaćoj javnoj sceni, Predrag Miki Panjković decenijama je brinuo o izgledu brojnih poznatih dama, a malo ko zna da je pre nego što je izgradio uspešnu karijeru krenuo potpuno drugačijim putem.

Danas se retko pojavljuje u javnosti, a njegov izgled i dalje privlači pažnju, baš kao i uspeh njegovog sina Voje Panjkovića, koji je krenuo očevim stopama.

Na prostoru nekadašnje Jugoslavije Panjković je važio za pionira u primeni tehnike nadogradnje kose. Otvorio je sopstvenu akademiju za frizere, osvojio brojna priznanja i ostvario saradnju sa mnogim poznatim ličnostima koje su mu poklonile svoje poverenje.

1/4 Vidi galeriju Predrag Miki Panjković danas Foto: Kurir, Printscreen/Instagram

Osim po stručnosti, Miki je oduvek bio poznat i kao veliki miljenik ženskog pola. Iako se već duže vreme ređe pojavljuje u medijima, mnogi komentarišu da kako vreme prolazi izgleda sve markantnije i bolje.

Na svom Instagram profilu često deli kadrove sa putovanja po dalekim destinacijama, a u jednom periodu nosio je i izražajnu bradu zbog koje je mnogima bio gotovo neprepoznatljiv.

Sin mu je poznat: "Gazi me da radim neke stvari"

Malo je poznato da je i njegov naslednik, Voja Panjković, izgradio prepoznatljivo ime u javnosti – on je uspešan frizer, ali i veoma popularan jutjuber. Otac i sin neguju zajedničku strast prema stilizovanju kose, međusobno uče i pružaju jedan drugom podršku.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Voja je iskreno govorio o njihovom odnosu i saradnji.

Foto: Printscreen/Instagram