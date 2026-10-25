MIKIJA PANJKOVIĆA NE BISTE PREPOZNALI: Nije silazio s malih ekrana, transformisao pola Srbije, a danas bolji šmekrer nego pre, a ovo mu je sin
- Predrag Miki Panjković bio je pionir nadogradnje kose na prostoru bivše Jugoslavije, a radio je sa brojnim poznatim ličnostima i otvorio akademiju za frizere.
- Danas se retko pojavljuje u javnosti, ali i dalje privlači pažnju izgledom i objavama sa putovanja na Instagramu.
- Njegov sin Voja Panjković uspešan je frizer i jutjuber, a u emisiji je govorio o njihovom odnosu i zajedničkom radu.
Jedan od najpoznatijih frizera na domaćoj javnoj sceni, Predrag Miki Panjković decenijama je brinuo o izgledu brojnih poznatih dama, a malo ko zna da je pre nego što je izgradio uspešnu karijeru krenuo potpuno drugačijim putem.
Danas se retko pojavljuje u javnosti, a njegov izgled i dalje privlači pažnju, baš kao i uspeh njegovog sina Voje Panjkovića, koji je krenuo očevim stopama.
Na prostoru nekadašnje Jugoslavije Panjković je važio za pionira u primeni tehnike nadogradnje kose. Otvorio je sopstvenu akademiju za frizere, osvojio brojna priznanja i ostvario saradnju sa mnogim poznatim ličnostima koje su mu poklonile svoje poverenje.
Osim po stručnosti, Miki je oduvek bio poznat i kao veliki miljenik ženskog pola. Iako se već duže vreme ređe pojavljuje u medijima, mnogi komentarišu da kako vreme prolazi izgleda sve markantnije i bolje.
Na svom Instagram profilu često deli kadrove sa putovanja po dalekim destinacijama, a u jednom periodu nosio je i izražajnu bradu zbog koje je mnogima bio gotovo neprepoznatljiv.
Sin mu je poznat: "Gazi me da radim neke stvari"
Malo je poznato da je i njegov naslednik, Voja Panjković, izgradio prepoznatljivo ime u javnosti – on je uspešan frizer, ali i veoma popularan jutjuber. Otac i sin neguju zajedničku strast prema stilizovanju kose, međusobno uče i pružaju jedan drugom podršku.
Gostujući u emisiji "Amidži šou", Voja je iskreno govorio o njihovom odnosu i saradnji.
"Zapravo ima malo stvari koje me nerviraju, trudimo se, slušamo se. Ja sam dosta lenj, pa me on gazi da radim neke stvari, to je dobro, ali mene to tada nervira. To je dobra stvar, ali samo mene to nervira."