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Marija Kulić je pred kamerama progovorila o detaljima iz svog privatnog života i odnosu sa suprugom Sinišom Kulićem i otkrila da je htela da se razvede.

Voditeljka Sanja Marinković u emisiji "Magazin in" ugostila je pevačicu Radu Manojlović, muzičara Đorđa Davida, voditeljku Bojanu Lazić, voditelja Zorana Pejića Peju i Mariju Kulić.

Tokom razgovora, voditeljka je upitala Mariju Kulić da li je tokom braka ikada došla u iskušenje da prevari svog supruga. Marija je bez oklevanja otkrila kakvo je stvarno stanje u njihovom domu.

— Ja imam divan brak, apsolutno nikada mi nije palo na pamet da ga prevarim, da se razvedem bilo je situacija kada sam ljuta, ali da ga prevarim ne — rekla je Marija.

1/21 Vidi galeriju Marija Kulić nekad i sad Foto: Printskrin, Zorana Jevtić, Printscreen

Na njenu izjavu brzo se nadovezao muzičar Đorđe David sa opaskom.

— Sigurno joj je prošlo kroz glavu — dodao je Đorđe.

Međutim, Marija je ostala dosledna svom stavu i odlučno odgovorila.

— Nije nikada, ja sam sve dobila u svom mužu što sam htela. On nema razloga ni da bude ljubomoran, niti bilo šta. On mene zna od mojih 17 godina, i zajedno smo rasli. Sve što smo napravili, napravili smo zajedno i to je najvažnije — poručila je Kulićeva.

"Filip Car jeste nasilnik"

Inače, Marija Kulić, majka aktuelne rijaliti učesnice Miljane Kulić je govorila o učešću njene ćerke, ali i bez dlake na jeziku komentarisala ovogodišnje elitare, žestoko iskritikovala Filipa Cara, kom, kako kaže, sledi tužba zbog okršaja sa Miljanom.

- Nisam potpuno zadovoljna. Potpunost bi se ogledala u tome kada Miljana na žurkama ne bi pila alkohol. To joj zameram od samog početka i to sam joj pričala pre ulaska u rijaliti da je za jednu ženu mnogo ružno da popije i da pri tom izgubi kompas, to jest kontrolu ponašanja. Ostalo je sve kako treba izvanredno, sem one situacije koja se juče desila, gde je nastupilo pomirenje brže nego ikada. Sem te situacije, ona mi je bila odlična. Da izuzmemo, alkoholna pića na žurkama i te situacije koja se dogodila u toku jučerašnjeg dana i koja je došla do takvog vrhunca da se ne prašta. Baš iz razloga što sam ja odvajala vreme pored Miljane da posvetim eto i drugim učesnicima pažnju u smislu da im dam savet. Obično oni svi mene pozovu da dobiju savet od mene kako da se nose sa komplikovanim učesnicima rijalitija. S obzirom da sam ja za Filipa Cara odvajala vreme i savetovala ga, logično mi je bilo da će biti uz Miljanu. Ovo od njega nisam očekivala - ističe Marija, pa podseća na sve prethodne situacije u kojima je Car pokazivao agresivnost.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aleksandra Nikolić Foto: Printskrin/Instagram, Kurir, Petar Aleksić