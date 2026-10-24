Još jednom se pokazalo da pesme koje publika zna decenijama ne moraju da se čuju uz prepoznatljivu električnu gitaru da bi pokrenule celu dvoranu. U akustičnom izdanju, uz drugačije aranžmane, poznati stihovi dobili su novu boju, a granica između bine i publike postala je gotovo neprimetna.

Upravo je u tome posebnost projekta Neuštekani. Umesto klasičnog rok koncerta, Sejo Sexon i ekipa publici nude susret sa pesmama iz drugačijeg ugla, uz priče o njihovom nastanku, uspomene i humor koji je odavno deo identiteta Zabranjenog pušenja. Na repertoaru se smenjuju dobro poznati hitovi i numere koje se ređe čuju na koncertima, pa i oni koji misle da znaju svaki detalj bogate karijere benda imaju priliku da otkriju nešto novo.

Tuzlanska publika ponovo je pokazala koliko je ovaj akustični format blizak njenom senzibilitetu. Pesme koje su obeležile različite generacije u ovakvim aranžmanima ne gube energiju, već u prvi plan stavljaju tekst, melodiju i emociju. A kada publika preuzme refren i zapeva zajedno sa bendom, postaje jasno da neke pesme odavno više ne pripadaju samo muzičarima koji su ih napisali.