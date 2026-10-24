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Pevač Goran Vukošić, koji je ostao upamćen po velikom hitu i duetu sa koleginicom Minom Kostić "Isti igrači", na vrhuncu karijere povukao se sa javne scene. Pevač živi povučeno i poseduje kuću u mestu Radovići u blizini Tivta, a komšije su otkrile detalje o njemu i njegovoj porodici.

Nakon 14 godina zajedničkog života sa izabranicom Nikolinom, Goran Vukošić se u avgustu 2023. godine venčao u tajnosti, a intimnoj ceremoniji prisustvovali su samo kumovi i njihov sin jedinac. Njegove komšije iz rodnog mesta sada su otkrile detalje o tome kako se pevač i njegova porodica ponašaju privatno.

"Znam ga od rođenja"

Jedan od komšija prisetio se pevačevog odrastanja i istakao da je Goran ostao prizeman uprkos estradnoj karijeri.

"Gorana znam bukvalno od rođenja. Ovde je rođen, u ovoj kući i malenoj ulici je i odrastao i stasao. Bio sam svedok njegovog uspeha bukvalno od malena. Drago mi je što nije zaboravio odakle je i što i dalje dolazi. Divan je to momak, sada čovek".

1/5 Vidi galeriju Goran Vukošić uživa u slobodnom danu Foto: Petar Aleksić

Komšija je naglasio i da se pevačeva porodica ponaša skromno i ne ističe to što im je sin poznat: "To su čestiti ljudi. Otac i majka su mu zaista divni, i Goranova žena i sin su dobro odgojeni. To se vidi. Goran se normalno uvek javi, stane i popriča, a i njegova supruga i sin jedinac umeju da se pozdrave i zastanu. Mada ih sad sve češće viđam u kolima (smeh), prođu, mahnu. Ma, za njih sve najbolje".

"Održava dvorište i drži do porodice"

Drugi meštanin Radovića imao je takođe samo reči hvale za pevača: "Šta da kažemo za naše dete? Pa, naravno sve najbolje. Za tog čoveka nema ružnih reči, iz dobre je kuće. Dolazi, obilazi rodno mesto, održava dvorište, kuću, okuplja porodicu, drži do nje".

U dugovima zbog kredita

Inače, Goran Vukošić nedavno je govorio o drastičnom skoku cena letovanja, zaduživanju građana radi odlaska na more, ali i o sopstvenim finansijama i kreditima koje trenutno otplaćuje.

1/5 Vidi galeriju Goran Vukošić Foto: Printscreen/Instagram

"Moram ponovo da budem iskren. Podizao sam kredite više puta i sad sam u kreditu jer sam otvorio neki lokal. Podizao sam kredite, to nije sramota. Bitno je da vratite kredit, a i ako ga ne vratite refinansirajte ga", rekao je pevač kroz osmeh.