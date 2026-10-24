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Bokser Veljko Ražnatović, sin Svetlane Cece Ražnatović, objavio je na Instagramu snimak video-poziva sa jednim od svojih sinova, tokom kojeg mu je pokazivao bokserske pokrete. Na objavu je reagovala i njegova sestra Anastasija Ražnatović.

Veljko Ražnatović često na društvenim mrežama objavljuje snimke sa sinovima, a sada je pokazao kako izgleda njihova komunikacija preko video-poziva. Na snimku se vidi kako Veljko demonstrira bokserski gard i udarce, dok njegov sin, obučen u žuti dres, pažljivo prati očeve pokrete i pokušava da ih ponovi.

Bokser je uz objavu kratko napisao: "Bucko".

Među prvima je reagovala njegova sestra Anastasija Ražnatović, koja je u komentaru ostavila poruku:

– Medenko moj.

00:12 Veljko uči sina boksu Izvor: instagram/ac3isb4ck

Porodičan život u Titelu

Podsetimo, Veljko već već duže vreme sa suprugom Bogdanom i sinovima živi u Titelu, gde porodica poseduje prostrano imanje na kojem su pronašli svoj mir daleko od beogradske gužve i užurbanog gradskog života.

Iako je odrastao u prestonici, Veljko je svojevremeno odlučio da gradsku vrevu zameni mirnijom svakodnevicom na selu. O toj odluci govorio je u više navrata, ističući da mu život u Titelu mnogo više prija, posebno otkako je zasnovao svoju porodicu.

Na velikom imanju ima dovoljno prostora za porodični život, ali i za brojne životinje, dok Veljko veliki deo vremena provodi upravo u prirodi. Kako je ranije isticao, takav način života doneo mu je mir i rutinu koju u Beogradu nije imao.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

— Uverio sam se na vreme da Beograd ne pruža pravi put. U Beogradu je sve pogrešno – mala bara puna krokodila, što bi se reklo. Sve što može da te sačeka, ako pobediš, doći će na naplatu na jedan ili drugi način — govorio je Veljko Ražnatović.

U gostovanju u "Laganom podkastu", Veljko se osvrnuo i na svoju mladost i poroke koje je ostavio iza sebe.