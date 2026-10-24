VELJKO POKAZAO ŠTA UČI SINA, SESTRA ODMAH REAGOVALE! Anastasija se oglasile direktno iz Sevilje, sve podelila javno (VIDEO)
Bokser Veljko Ražnatović, sin Svetlane Cece Ražnatović, objavio je na Instagramu snimak video-poziva sa jednim od svojih sinova, tokom kojeg mu je pokazivao bokserske pokrete. Na objavu je reagovala i njegova sestra Anastasija Ražnatović.
Veljko Ražnatović često na društvenim mrežama objavljuje snimke sa sinovima, a sada je pokazao kako izgleda njihova komunikacija preko video-poziva. Na snimku se vidi kako Veljko demonstrira bokserski gard i udarce, dok njegov sin, obučen u žuti dres, pažljivo prati očeve pokrete i pokušava da ih ponovi.
Bokser je uz objavu kratko napisao: "Bucko".
Među prvima je reagovala njegova sestra Anastasija Ražnatović, koja je u komentaru ostavila poruku:
– Medenko moj.
Porodičan život u Titelu
Podsetimo, Veljko već već duže vreme sa suprugom Bogdanom i sinovima živi u Titelu, gde porodica poseduje prostrano imanje na kojem su pronašli svoj mir daleko od beogradske gužve i užurbanog gradskog života.
Iako je odrastao u prestonici, Veljko je svojevremeno odlučio da gradsku vrevu zameni mirnijom svakodnevicom na selu. O toj odluci govorio je u više navrata, ističući da mu život u Titelu mnogo više prija, posebno otkako je zasnovao svoju porodicu.
Na velikom imanju ima dovoljno prostora za porodični život, ali i za brojne životinje, dok Veljko veliki deo vremena provodi upravo u prirodi. Kako je ranije isticao, takav način života doneo mu je mir i rutinu koju u Beogradu nije imao.
— Uverio sam se na vreme da Beograd ne pruža pravi put. U Beogradu je sve pogrešno – mala bara puna krokodila, što bi se reklo. Sve što može da te sačeka, ako pobediš, doći će na naplatu na jedan ili drugi način — govorio je Veljko Ražnatović.
U gostovanju u "Laganom podkastu", Veljko se osvrnuo i na svoju mladost i poroke koje je ostavio iza sebe.
— Kao klinac sam bio degenerik. Tada sam se i kockao i igrao rulet, trošio sam ogromne pare na muziku. Na vreme sam video sve što Beograd pruža — priznao je on.